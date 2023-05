Körde ihjäl kvinna och hund – erkänner brott

Henry Ruggs III tillhörde Las Vegas Raiders när han 2021 körde rattfull. Den då 24-årige amerikanen var påverkad av alkohol (1,6 promille i blodet) och körde i 251 kilometer i timmen.

Det hela slutade i en olycka där en 23-årig kvinna och hennes hund miste sina liv.

Nu står det klart att Ruggs III får tillbringa de kommande åren i fängelse. The New York Post rapporterar under onsdagen att den tidigare NFL-stjärnan har erkänt sig skyldig till dråp.

Mellan tre och tio år i fängelse

För det väntas han straffas med tre till tio år i fängelse.

Henry Ruggs III har sedan olyckan suttit i husarrest, men den tiden kommer inte kunna kvittas mot tid i fängelse, uppger The New York Post.