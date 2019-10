Den 42-årige quarterbacken, som har vunnit Super Bowl vid hela sex tillfällen, gifte sig med den brasilianska supermodellen Gisele Bündchen 2009.

I augusti lades kändisparets gigantiska lyxhus i Boston ut till försäljning, med den lika gigantiska prislappen på 384 miljoner kronor. New England Patriots-stjärnan skrev nyligen på ett nytt tvåårskontrakt med NFL-laget med en årslön som i stort sett matchar husets pris.

Och kanske skrämmer det höga priset bort potentiella köpare. För trots att den drömmiga fastigheten bland annat innehåller fem sovrum, sju badrum, uppfart med plats för 20 fordon, uteplatser, pool, bubbelbad och ett eget gästhus, samt ett privat spa, ett eget gym och en teater, så är det fortsatt osålt.

Kändisparet sänker priset på lyxhuset

Därför har paret nu sänkt priset en smula.

Nämligen med nära 55 miljoner kronor, skriver New York Post.

En struntsumma när man får vetskapen om att deras gemensamma förmögenhet uppgår till närmare fem miljarder kronor.

Quarterbacken har precis inlett sin tjugonde säsong för New England Patriots. När huset först lades ut till försäljning skrev New York Post att det var på grund av att Brady ville förbereda sig för ett liv efter idrotten och flytta närmare New York.

Men i och med kontraktsförlängningen i augusti kan Patriots-supportrarna andas ut: Tom Brady stannar i laget i ytterligare två säsonger. Tom Brady har tidigare sagt att han vill spela tills han är 45, något som inte alls är omöjligt med tanke på det nya kontraktet.

