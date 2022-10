Får nu sparken – efter skandalen

För bara några dagar sedan uppmärksammades en händelse med NFL-spelaren Tua Tagovailoa.

Detta sedan han i en match för sitt Miami Dolphins mot Buffalo Bills föll ihop efter att först ha joggat ifrån en tuff tackling.

Då fick 24-åringen genomgå en hjärnskakningskontroll i omklädningsrummet innan han släpptes ut på planen igen. Då gjorde rapporter gällande att det var en smäll mot ryggen som orsakade svårigheterna med balansen.

Därefter spelade han även senare under veckan.

Då åkte han på en ny tuff smäll.

I mötet med Cininnati tacklades han av en motståndare och landade på huvudet och nacken. Då blev han liggandes i en vad som beskrivits som en onaturlig position innan han fördes till sjukhus. Väl där kunde det dock fastställas att det endast rörde sig om problem med en hjärnskakning.

Gjorde ”flera misstag”

Därefter meddelade spelarfacket att händelsen skulle utredas.

– Jag har fullt förtroende för vår hantering av spelarna. Det här är en spelarvänlig organisation och jag är en av alla som jobbar för spelarna. Vi tar det här på största allvar allihopa. Om det skulle vara ett problem som påverkar hans huvud så skulle jag inte kunna leva med mig själv, sade Dolphinstränaren Mike McDaniel enligt ESPN.

– Det handlar om en människa och jag tar det väldigt seriöst. Jag skulle inte ha satt honom på planen om det fanns en indikation på att han tagit för mycket stryk innan

Den amerikanska nyhetskanalen rapporterar att hjärntraumakonsulten som utredde Tagovailoas hälsa kommer att få sparken. Detta då det slagits fast att han gjort ”flera misstag” enligt en rapport efter händelserna. Detta efter att spelarfacket och ligan tagit ett beslut som en tredje part inte kan motverka.

Det som också framkommit är att spelarfacket helt enkelt krävt att protokollet för hanteringen av Tagovailoa skulle utredas. Kritiken eskalerade sedan under torsdagens match innan konsulten i fråga hördes under fredagen. Rapporten gör gällande att Tagovailoa låg på planen i närmare 12 minuter innan han fördes därifrån på bår vidare till University of Cincinnati Medical Center.

