”Den mest gripande gåvan genom tiderna från en stjärna”.

Så beskriver norska Dagbladet julklappen som femårige Aydin fick av Buffalo Bills Wide Reciever Stefon Diggs.

Men vi tar det från början.

Buffalo Bills-fanet Aydin förlorade sin pappa efter att han plötsligt gick bort efter en hjärnblödning.

Då bjöd NFL-klubben in honom till sin träningsanläggning i New York under sommaren och väl där skapades ett vänskapsband mellan honom och stjärnan Stefon Diggs, som också förlorade sin pappa i ung ålder.

Och för några dagar sedan träffades de igen.

Under uppvärmningen inför en match gick Diggs fram till Aydin och med sig hade han en julklapp.

I ett videoklipp filmat av Aydins mamma ser man hur Diggs går fram till femåringen.

– Kommer du ihåg mig?

– Ja, svarar Aydin som verkar tagen av situationen.

– Jag har en julkapp till dig, god jul!, säger NFL-stjärnan och räcker över en skokartong.

Julklappen som fick pojken att börja gråta

I skokartongen fanns det ett par speciella sneakers. På den ena skon var det en bild på Diggs, och på den andra var det en bild på Aydin och hans bortgångne pappa.

Gesten fick den unge pojken att börja gråta.

Enligt den lokala tv-kanalen, wkbw.com, blev han rörd när han såg bilden på pappa.

– Det påminde mig om min pappa, säger han, enligt wkbw.com.

Stjärnan har hjälpt familjen

Mamman, Alma Duric, berättade hur Diggs har hjälpt familjen i deras svåraste stund.

– Han gav oss lycka när vi bokstavligen var nere i mörkrets djupa dal. Han har fått Aydin att känna sig så speciell. Mötena har påverkat honom så positivt, säger mamman till tv-kanalen.