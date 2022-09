C More sänder NFL – tar över rättigheten

Men i sista stund – då premiären är natten till fredagen – klev C More in och säkrade ett treårsavtal.

”Intresset för NFL har vuxit stadigt i Norden och är en väldigt stark tv-upplevelse för alla sportintresserade. NFL är en gigant i amerikansk tv och det märks på produktionen” säger Johan Cederqvist, chef för C Mores kanaler och rättigheter, i ett pressmeddelande.

Avtalet gäller omgående och erbjuder direkt en stormatch mellan regerande mästarlaget Los Angeles Rams och Buffalo Bills.

”Totalt visas cirka 130 matcher per säsong, där runt sex matcher per vecka under grundserien visas på C More, Sportkanalen och TV12. Dessutom visas hela slutspelet och Super Bowl på C More, Sportkanalen och TV12”, skriver C More i pressmeddelandet.