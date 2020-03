Drew Brees, 41, är född och uppvuxen i Dallas, Texas. Men det är i New Orleans, Louisiana han är en hyllad hjälte.

Dels för att han ledde stadens NFL-lag New Orleans Saints till dess första Super Bowlseger någonsin 2009 och under sin tid i laget slog alla möjliga rekord, som flest antal passade yards, flest touchdownpassningar, flest lyckade passningar under en säsong.

Men även för sin generositet gentemot staten Louisana och dess befolkning.

Brees skänker 50 miljoner kronor

Brees flyttade till New Orleans kort efter orkanen Katrina, som översvämmade och ödelade stora delar av staden. Brees skänkte stora summor pengar för att hjälpa till att återuppbygga staden.

Nu, när coronaviruset på allvar har nått USA, väljer han att hjälpa till på nytt.

På Twitter meddelar Brees att han och frun Brittany Brees skänker 50 miljoner kronor till staten Louisana för att hjälpa till i kampen mot viruset.

”Vår prioritet nu är att hjälpa samhället ta sig igenom den här tuffa tiden”, skriver Brees.

Bryter ihop i direktsändning - efter stjärnans gåva

På fredagen blev han intervjuad i nyhetsprogrammet The Today Show av ankaret Hoda Kotb. Han fick frågor om sin donation och varför det var viktigt för honom att bidra.

– Det är så många människor som behöver hjälp just nu. Vi vill bara dra vårt strå till stacken och se till att folk klarar av att få sina mest basala behov uppfyllda, säger Brees.

Hans generositet berör Kotb enormt. Direkt efter att intervjun är över bryter hon ihop i tårar i direktsändning. Hon kan inte fortsätta sändningen utan en kollega får rycka in och ta över.

Drew Brees har enligt Bleacher Report tjänat in över två miljarder kronor under sin karriär.

LÄS MER: Hårda kritiken efter bilderna på Ronaldo