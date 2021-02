”Han kommer att hamna i fängelse”

Tom Brady, 43, fortsätter att fascinera sportvärlden.

Många år efter att de flesta andra i hans position har pensionerat sig från proffsligan NFL har han nu tagit sitt nya lag Tampa Bay Buccaneers mot en uppseendeväckande Super Bowl-triumf.

Tampa Bays två första touchdowns kom efter passningar från just Tom Brady till Rob Gronkowski, ”Gronk” som sen tidigare hänger mycket samman med just Brady. De spelade tillsammans i New England Patriots under många år och Gronkowski, 31, hade hunnit lägga av när Brady bytte till Tampa Bay för en säsong till och lockade ”Gronk” till Floridaklubben.

Tom Bradys tredje touchdownpassning gick till Antonio Brown, 32, som liksom Gronkowski varit på väg ut ur ligan tidigare (efter avstängningar) men hittat en väg tillbaka genom Brady.

För den rutinerade trion var nattens Super Bowl också ett bevis att de kunde nå framgång utan tränaren Bill Belichick i New England som Brady vunnit sina tidigare sex titlar med.

– Tom Brady kan just ha spelat den bästa halvlek han någonsin gjort - han är 43 och det är Super Bowl, utbrast The Sporting News-experten Bryan Hayes under pausen i natt.

Person tog sig in på planen

Favorittippade Kansas City hade svårt att hantera motgångarna under och drog på sig flera bestraffningar. Efter Bradys tredje touchdown fick han ett finger mot ansiktet av Chiefs försvarsspelare Tyrann Mathieu, som liksom lagkamraterna tycktes mycket frustrerad.

I matchens slutskede tvingades man dessutom tillfälligt avbryta då en av de 25 000 personer på plats lyckats ta sig in på planen.

Mannen, som bar en rosa baddräkt och svarta shorts, lyckades löpa över planen och in bland alla spelare innan producenterna valde att bryta från scenerna och istället zooma in på Brady.

I sändningen kan man dock höra publiken bua i bakgrunden, och enligt TMZ var vakter sedan snabbt framme och brottade ned mannen på marken.

– Den där personen kommer att hamna i fängelse, säger kommentatorn i Viaplays sändning av matchen.

Tom Brady tog sin sjunde Super Bowl-titel

Att matchen skulle spelas i Tampa Bay var bestämt sedan före säsongen. Det var första gången som ett lag tagit sig till en Super Bowl på hemmaplan.

Raymond James Stadium tog i natt emot 25 000 åskådare under pandemin, arenan har en kapacitet för 65 890. De flesta matcherna under säsongen har spelats för tomma läktare, men publiken i natt fanns bland annat supermodellen Gisele Bündchen, 40, som är gift med Tom Brady.

'Let's go...game time!', lade hon ut på Snapchat på väg in till arenan. ”Go Bucs”, på Instagram.

Tom Brady vann sin första Super Bowl-titel redan i februari 2002.

– Inget lag har vunnit Super Bowl två år i rad sedan Tom Brady gjorde det, konstaterade Viaplays kommentator Oscar Strauss under andra halvlek.

Då med New England Patriots, i februari 2004 och 2005.

Tom Bradys fru Gisele Bündchen på planen efter matchen. Foto: ERIK S. LESSER / EPA / TT

Tom Brady rycker ifrån Michael Jordan

I natt hade Patrick Mahomes, 25, chansen att upprepa det efter att ha vunnit i fjol. Men den yngre quarterbacken, som ansetts vara Bradys arvtagare i ligan, hade det mycket tufft matchen igenom.

En sjunde Super Bowl-seger, 31-9 till slut i natt, för Tom Brady gör honom än mer överlägsen genom NFL-historien. Näst flest titlar som spelare har försvararen Charles Haley som under 80- och 90-talen vann sammanlagt fem för San Francisco 49ers och Dallas Cowboys.

Som lag har Pittsburgh Steelers och New England Patriots sex vardera.

I amerikanska proffsidrotter går Brady nu ifrån Michael Jordan (sex), men baseball-legendaren Joe DiMaggio har exempelvis nio och basketspelaren Bill Russell hela elva.

Tillsammans har stjärnparet Tom Brady och Gisele Bündchen under sina karriärer tjänat över sju miljarder kronor, twittrade Darren Rowell, sportekonomireporter på Action Network, i natt. Uppskattningsvis ska Bündchen ha stått för 60 procent av den summan.

