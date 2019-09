Resan har gått från division fyra till finrummet på bara fem år. Det med en stomme av egna produkter födda 2000 och 2001.

– Innan vi började spela i division ett hade jag inget annat i tanken än att bara ha lite kul med laget. Jag bara älskade att spela med Nacka, säger Vilde Rundfloen.

De var nederlagstippade i allsvenskan i fjol, men sprang i stället igenom serien utan förlust. Rundfloen tror att det är därför som SSL:s tränarkår inte vågar tippa att de åker ur under debutåret i SSL.

– Vi har ett rykte att överraska. Det är därför jag tror vi hamnar över nedflyttningsstrecket. Jag och hela laget tror på oss. Det är det som gör oss starka. Vi gör vår grej och folk tycker vi är jobbiga. Vi skriker, vi är unga och allt vad vi är. Det skiter vi i. Vi tycker det är skitkul.

Nacka kommer skrika i SSL: ”Jävligt kul”

Just skrikandet blir något som kommer sticka ut under säsongen.

– Det har blivit vår grej och folk trycker det är jobbigt. Man ser inte det i SSL så mycket, men vi hejar på varandra på ett hetsigt sätt. Det är aldrig oschysst men vi tjoar och tjimmar och har bara det jävligt kul, säger Vilde Rundfloen.

Ni skriker inte på motståndare och domare?

– Nej, nej, nej. Det är bara om de inte beter sig, haha.

Men motståndarna gillar det inte?

– De hatar det. Det är det bästa. Om någon drar någon ropar man lite ”hejdå”. Det är kul, det vi älskar och det motståndarna hatar. Det kommer bli mängder av det i SSL, hela tiden.

Vad har ni mer för styrkor än att skrika?

– Vi har ett riktigt bra passningsspel. Vi släpper boll och sätter rull. Vi har sagt att vi måste bli mer grisiga nu, lasta in på kassen och gröta till det. Vi gör inte sådant, vi vill bara göra fina mål. Det måste vi ändra på nu.

Tränaren Fredrik ”Figge” Olsson har varit med spelarna hela vägen från att de var riktigt små.

Han har satt slutspel som ett mål under premiäråret.

– Vår största fördel är att vi är så unga. Det är som att vi blir ”dopade” varje år för att vi blir äldre, säger han.

Vilde Rundfloen håller med.

– Det blir lite så. Vi utvecklas hela tiden. Det var många som inte var dåliga förra säsongen - de gjorde det bra - men som man ser nu: ”Shit, de kommer göra det bra. De kommer leverera i högsta ligan”, säger 19-åringen som är en av de mest rutinerade spelarna med sina 14 U19-landskamper.

– Vi blir bättre när vi möter bättre motstånd också. Vi har så mycket talang i vår trupp och jag längtar till folk får se det i SSL. Jag tror på oss som fasiken.

Vem är er stora stjärna?

– Hmm. Jag vet inte. Får Ebba (Odenman) och ”Steffi” (Stephanie Dalbjer) i målet visa sina kvaliteter kommer de vara heta kandidater till att spela i landslaget. De är så jäkla bra. Erica Klevbo har den sjukaste tekniken i världen. Hon är så jäkla bra. Zita (Holmsved Thott), Philippa Blom, Hanna Berg… Jättemånga namn. Det behövs ingen stor stjärna.

Missade Ranja Varli: ”Hon är inte Nacka”

Men Nacka Wallenstam kunde ha fått in Täbys storstjärna Ranja Varli, som gjorde två mål i SM-finalen i våras. Landslagsforwarden satt på kroken, men valde i sista stund att tacka nej.

– Jag har pratat mycket med ”Figge” om det. Det hade varit jättekul att få in Ranja Varli med sin rutin och allt vad det är. Men samtidigt är hon inte Nacka.

Så du ville inte ha in för många nyförvärv under silly season?

– Det är inte det. De namnen vi har fått in är jättebra spelare, de passar så bra in i vår trupp. Men jag sa till ”Figge”: ”Jag åker hellre ur som Nacka än går till slutspel som ett lag jag knappt känner igen”. Jag vill att folk ska komma ihåg Nacka, inte att Ranja Varli kom in och höll oss kvar. Det är jättetråkigt att hon inte valde oss, jag hade inte tackat nej direkt, men nu kör vi på med vårt race som vanligt. Vi är Nacka, det är vår grej.

LÄS MER: Endre närmar sig giganterna: ”Laget som förtjänar att vinna”

LÄS MER: Fjolårssuccén hyllas: ”Kommer bli världens bästa spelare”