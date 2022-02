”Vi svimmade och kartläsaren spydde”

Rally-VM kom med ett nytt tekniskt reglemente för 2022. Bilarna kallas Rally1 och VM-serien omfattar även klasserna Rally2, Rally3, Rally4 och Rally5.

Rally1-bilarna drivs av en fyrcylindrig 1,6-litersmotor med turbo samt av en elmotor på 100 kW. Hybridsystemet med styrenhet är standard och köps från företaget Compact Dynamics. Eldrivlinan kompletteras med ett batteri på 3,9 kWh som kan laddas av bilen eller av en laddare. Förarna kan välja hur de vill utnyttja de cirka 134 hästkrafterna från eldrivlinan med vissa restriktioner. Under långa sträckor finns något mindre effekt men under kortare specialsträckor finns mer effekt att hämta. Förarna kan använda eldrivlinan under tio sekunder vid starten på varje sträcka. Bilarna kan köras på el i cirka två mil under transportsträckorna samt på serviceområdet. Att ladda batteriet från tomt till fullt tar cirka 30 minuter. Bensinmotorn körs på så kallad förnybar bensin från P1 Racing Fuels.