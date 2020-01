Tragedin: Kraschade och avled omgående

Dödsolyckan inträffade efter 276 kilometer i söndagens etapp mellan Riyadh och Wadi ad-Dawasir.

– Goncalves var medvetslös och hans hjärta hade stannat då han hittades, meddelar man från arrangörshåll.

Han var medvetslös när sjukvårdspersonal kom till platsen och flögs med helikopter till sjukhus, där det konstaterades att han var död.

– Hela Dakar-familjen skulle vilja uttrycka sina uppriktiga kondoleanser till vänner och familj, säger organisatören i ett uttalande.

Blev 40 år gammal

Goncalves körde Dakarrallyt för 13:e gången och låg på tionde plats i sammandraget i motorcykelklassen. Hans bästa resultat i tävlingen kom 2015, då han vann en etapp och slutade tvåa sammanlagt.

Portugisen är den första deltagaren i Dakar-rallyt som har dött sedan Michal Hernik gick bort 2015.

Goncalves blev 40 år gammal.

Nu hyllas den avlidne av motorsporsvärlden. Valentin Grimoux, profilerad fransk motorcyklist, skriver följande på Twitter.

”Vilka fruktansvärda nyheter vi nås av i dag. Vila i frid, Paulo Gonçalves. Mina kondoleanser går till hans familj, nära och kära samt hela Dakar-familjen”

Men det är inte bara Goncalves som har råkat illa ut under årets upplaga av Dakar-rallyt. Under den förra veckan pensionerade sig den brittiska motorcyklisten Sam Sunderland i samband med en krasch då han skadade ryggen och axel under den femte etappen.