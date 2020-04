Inte en topp tio-lista över formel 1-sportens största genom tiderna utan Stirling Moss.

Britten vann 16 lopp mellan 1951 och 1961 och blev totaltvåa fyra gånger. Han var även framgångsrik i andra motorsporter. Totalt blev det 212 racingsegrar.

1962 tog karriären slut efter en otäck krasch i tävlingen Glover Trophy. Stirling Moss hamnade i koma i 30 dagar och hans vänstra del av kroppen förlamades i ett halvår.

Stirling Moss överlevde den kraschen.

Stirling Moss dog - blev 90 år gammal

Men under tidigt under påskdagsmorgonen somnade in.

90-åringen hade varit sjuk under en längre tid och vårdades i hemmet av hans fru Lucie. Hon satt också vid Stirling Moss sida när han tog sina sista andetag.

– Han dog som han levde - genom att se vacker ut, säger Lucie Moss till Daily Mail.

– Han var så trött i slutet och orkade inte mer.

Stirling Moss har ikonstatus hemma i Storbritannien. Han ses som en av de främsta idrottarna genom tiderna och har adlats och bar titeln ”Sir” sedan tjugo år tillbaka.

”Han kommer verkligen bli saknad”

Nu sörjs Stirling Moss runtom i världen.

”Vila i frid, Sir Stirling Moss. En otrolig förare och en gentleman. En enastående person. Överlevde motorsportens farligaste era och dog i dag 90 år gammal. Han hade så många bra historier att berätta, och det var en ära att lära känna honom”, skriver F1-kommentatorn Martin Brundle på Twitter.

”Vila i frid. En fantastisk förare och en äventyrlig och stilfull person”, skriver tv-profilen Piers Morgan.

”Jag är väldigt ledsen över nyheten om Sir Stirling Moss död. Han stöttade mig på ett privat plan i många år och var en otrolig förare. Han kommer verkligen bli saknad”, skriver förre tungviktsboxaren Frank Bruno.