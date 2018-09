Det blev ett rejält drag från start i SM-semifinalen mellan Dackarna och Smederna.

De regerande mästarna tog en femetta i första heatet – men hemmalaget svarade direkt med tre raka femettor. Dackarna hade alltså lyckats ta en åttapoängsledning redan efter fyra heat, men Smederna åt sig långsamt ikapp – och inför det tionde heatet var avståndet krympt till två poäng.

Lagen delade på poängen i de tre efterföljande heaten – men i heat 13 stod Smederna för ett ryck när Michael Jepsen Jensen och Niels Kristian Iversen lade beslag på fem poäng.

Hans Andersen utesluten

Dackarna fick ett svårt utgångsläge att komma i kapp när Hans Andersen körde in i tejpen och blev utesluten från det första nomineringsheatet.

Mikkel Michelsen och Fredrik Lindgren körde relativt ohotade hem en femetta – och säkrade segern för Smederna i den första finalen.

Men Dackarna minskade avståndet i det sista heatet – och såg till att det är upplagt för en rysare i returen i Eskilstuna. Greg Hancock och Janowski stod för en femetta, och den första SM-finalen slutade 44-46.

– Det var så jämnt som vi trodde, säger Smedernas Fredrik Lindgren i Mittmedias sändning.

Lindgren menar att när laget satte sina starter kunde de jobba sig in i matchen.

Experten: ”Jag fattar inte det”

Per Jonsson, världsmästare 1990 och tidigare tv-expert i C More, håller med Lindgren.

– Dackarna hoppade i väg i de här heaten direkt, men sedan fick Smederna till cyklarna så att de hoppade i väg bättre, säger Jonsson.

Experten reagerade på Andersens miss i det näst sista heatet – men tror inte att poängen blir speciellt avgörande för gulduppgörelsen.

– Jag fattar inte att de inte flyttade fram honom, för det är svårt att låta bli att rulla när man står så där långt ifrån. Men det har blivit så i år, det är ett tecken på att det har blivit så jämnt och att det betyder så mycket från start.

Den avgörande finalen blir minst lika jämn som tisdagens, menar Jonsson.

– Det kommer att vara in på målsnöret, en riktigt tuff match.