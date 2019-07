Först skrev han ett inlägg på sin Facebook-sida och sedan valde han att sätta en regnbågsfärgad symbol på sin förardräkt.

Sveriges bäste speedwayförare skrev under rubriken: ”Love has no label”.

”Jag har bestämt mig för att stå upp för HBTQ-rörelsen. Jag önskar att alla ska få känna sig fria och respekterade för vilka de är...

Var stolt över vem du är. Älska vem du vill. Vad den du vill vara och lev ditt liv till fullo”.

GP-föraren och regerande svenske mästaren med Smederna har fått många positiva reaktioner för sitt ställningstagande.

Men också hat.

Supportrar vill ha bort honom

För SportExpressen berättar Fredrik:

– Det här var självklart för mig att göra. En anledning är att jag har en kusin som kom ut som homosexuell. Jag förstår hur tufft det varit för honom och för många andra i samma situation. Det finns det sådant hat mot människor som av vissa inte anses som normala. Jag tycker det är väldigt, väldigt fel, säger Fredrik och fortsätter:

– Jag får hat bara för att jag tycker så här. Hur är det då inte för många som är homosexuella?

Fredrik återkommer flera gånger till hur viktigt han tycker att vi alla ska stå upp för människors lika värde.

– I grunden har vi alla lika värde oavsett vad man har för sexuell läggning eller hudfärg eller vad man tror på för religion. Vi är alla människor.

En del supportar till hans polska klubb Wlokniarz Czestochowa har en helt annan uppfattning och har krävt att Lindgren ska bort från klubben.

Lagledaren Marek Cieslak tvingades gå ut och försvara sin svenske stjärna och sa till sajten Sportowe Fakty:

– Alla har rätt att uttrycka sin åsikt. Min åsikt kanske skiljer sig från Lindgrens, men det hindrar inte mig från att respektera hans ståndpunkt. Det här är Fredriks privata åsikter. De kanske anses kontroversiella, men han lever i ett annat land där folk säger vad de tycker. I Sverige finns det ingen dubbelmoral, vilket ofta kan vara fallet i vårt land...

Han har fått mest beröm

Fredrik själv är inte förvånad, men ändå förbluffad över ilskan och hatet:

- Det är väl lite hur samhället ser ut – att många har svårt att acceptera att människor är olika. Det är väldigt tråkigt och synd och det är därför det här är viktigt. Jag kan tycka att vissa borde fokusera mer på sig själva och att vara bra människor, än att tycka illa om andra...

Fredrik vill också påpeka att han mest fått beröm och stöttning. Av fans i Sverige, Polen och från hela speedwayvärlden .

– Det enda negativa jag sett hittills är från en del fans i Polen som vill ha bort mig från klubben eller som inte kan heja på mitt lag längre för att jag tycker så här. Men fördomar och hat finns förstås överallt. Därför är det också viktigt att viktigt att stå upp för alla människor och höja den här frågan.

– Min klubb i Polen, förarna där och många fans där har stöttat mig. Jag är glad för alla positiva reaktioner.

På sistone har det också stormat lite kring Lindgren i Sverige, där han valt gå ut med att han lämnar Smederna efter den här säsongen, på grund av motsättningar med styrelsen.

– Det enda jag fokuserar på när det gäller det är att göra mitt absolut bästa för Smederna resten av den här säsongen. Sedan får vi se hur det blir efter det.