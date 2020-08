Stjärnans lillebror tog hem första pallplatsen

Efter ett par år i olika formelbilsklasser tog Hampus Ericsson i år klivet in under taket i Porsche Carrera Cup. Under säsongens två första deltävlingar, i på Falkenberg och i Fällfors, har Hampus visar en fin utvecklingskurva och han har närmat sig de etablerade toppförarna.

På Gelleråsen, några mil från föräldrahemmet i Kumla, kom så karriärens första pallplats i racerbil med tak. Hampus var snabbast av alla i starten i båda racen och i det andra, över 30 minuter, kunde han förvalta den fina starten till en tredjeplats.

Värsta konkurrenten till Hampus, Edvin Hellsten, lyckades den här gången inte köra om men de två unga förarnas framfart i Carrera Cup visar att det finns återväxt i svensk racing.

Både Edvin och Hampus vill säkert följa i Marcus Ericssons hjulspår. Marcus gick efter fem säsonger i formel 1 förra året till Indycar och kämpar den här helgen i kvalet till klassiska Indy500 och efter fina tider under träningsdagarna finns förhoppningar om en bra startposition.

Robin Hansson lämnade återbud

Hampus Ericssons pallplats var delvis ett resultat av att förhandsfavoriten Robin Hansson, som kvalade näst snabbast på Gelleråsen, inte kom till start på grund av sjukdom.

Utan Hansson kunde mästerskapsledande Lukas Sundahl enkelt köra hem två två racen - båda gångerna skuggad av Pontus Fredricsson. Fredricsson såg ut att kunna utmana Sundahl i det andra racet men däcken tog slut på de sista varven och Sundahl hade total kontroll på utvecklingen i loppet.

– Robin Hansson kände sig inte bra före start och valde att inte köra ut, med tanke på sig själv men också på andra, berättar Porsches chef i Sverige, Raine Wermelin, som var på plats i depån i Karlskoga.

Många befarade att Hansson drabbats av covid-19 men enligt Wermelin handlade det om något helt annat. Hansson lämnade ett sent återbud lördag förmiddag och var inte tillräckligt frisk för att köra det andra racet. Båda loppen kördes under tryckande hetta och då bilarna inte tar in någon luft i kupén blir det riktigt varm bakom ratten.

Nästa deltävling i Porsche Carrera Cup körs på Lukas Sundahls hemmabana Anderstorp sedan norska Rudskogen tvingats ställa in sitt evenemang.