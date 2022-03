Schumacher kommer inte till start – efter kraschen

Haas-föraren Schumacher tappade kontrollen över bilen, som i hög fart åkte med sidan först in i betongmuren efter kurva tolv. 23-åringen utsattes för en kraft på 35 G, vilket betyder att Schumachers kroppsvikt i kraschögonblicket motsvarade ungefär två och ett halvt ton.

Det tog en lång stund innan Haas kunde bekräfta att Schumacher var vid medvetande. Tysken kördes senare till sjukhus för röntgen.

Kraschen stoppade upp kvalet då vassa kolfiberdelar låg utspridda över den delen av banan där Schumacher kraschat.

Haas med en förare

Senare på kvällen meddelade Schumacher själv på Twitter att han mår okej efter omständigheterna – men han inte kommer till start i söndagens grand prix.

”Teamet har tagit beslutet att enbart tävla med Kevin Magnussen i Saudiarabiens grand prix”, säger Haas i ett pressmeddelande enligt AFP.

Haas deltar därmed bara med en bil, då reservförare måste köra kvalet för att få delta i grand prix.

Tidigare under kvalet hade Lewis Hamilton misslyckats med att ta sig vidare från det första kvalloppet. Hamiltons grepp i bakre delen av bilen verkade inte fungera.

– Jag hade problem med bilen. Det är ett under att jag inte var en av dem som körde in i muren, säger han i Viaplays sändning.

Perez snabbast

Engelsmannen får starta från plats nummer 16 i söndagens lopp.

– Det känns inte jättebra, men man lär så länge man lever, säger han.

Senast en Mercedesförare inte kvalade in till det andra kvalracet var 2017, men stallet har haft problem med att få upp farten under under försäsongstesterna.

Snabbast i kvalet blev Red Bulls Sergio Perez, som därmed tog sin första pole position i karriären, före Charles Leclerc och Carlos Sainz från Ferrari.

– Tack hörrni, hårt arbete lönar sig alltid, säger Perez.