Både 2014 och 2016 slutade Daniel Ricciardo trea i det totala formel 1-sammandraget.

Därefter har det gått utför för australiensaren.

Årets säsong är den sämsta på ett decennium och hans framtid inom F1-cirkusen till nästa år har diskuterats.

Därför trodde många att budskapet på Daniel Ricciardos hjälm var riktat mot kritikerna.

Under Monacos GP den gångna helgen hade han skrivit ”FEA” baktill. ”FEA” som är en förkortning för ”Fuck 'Em All”. Enkelt översatt till ”alla kan dra åt helvete”.

”Det är inte riktat mot någon speciell”

Men nu berättar Daniel Ricciardo vad bokstäverna egentligen handlade om.

– Jag gillar att använda sådana här förkortningar för att väcka mig själv. Det är, helt ärligt, inte riktat mot någon speciell. Det är något jag har sagt under många år och som ger mig glädje, säger 32-åringen till F1i.com.

– Jag tror också att när man som förare sätter på sig hjälmen går man in i tävlingsbubblan. Det blir också en av de sista sakerna jag ser innan jag sätter på mig hjälmen. Så det blir en påminnelse att lägga all energi på rätt saker och gå in i zonen.

Daniel Ricciardo slutade på 13:e plats i Monacos GP och är inte bättre än elva i sammandraget.

– Jag är naturligtvis besviken, men jag ska analysera tävlingen lite grann och försöka ta några dagar ledigt. Jag ska njuta av några dagar med mina vänner borta från banan och sedan ladda om inför Baku.

Marcus Ericsson: ”Definitivt här man ska vara”