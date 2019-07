Rosenqvist imponerade – kom trea i kvalet i Toronto

Rosenqvist var en av sex förare i den sista kvalomgången där 27-åringen hade den tredje bästa tiden. Han var 25 hundradelar bakom Indy 500-vinnaren Simon Pagenaud vars bil gick fortast på asfalten. Tvåa var Rosenqvists stallkamrat Scott Dixon.

För Felix Rosenqvist var det ett av de absolut bästa tidskvalen hittills i hans första Indycar-säsong. Han har tidigare en pole position i Indianapolis. Då gick det sämre i loppet där han blev åtta.

För startfältets andra svensk gick det tyngre. Marcus Ericsson hade inget med toppen att göra och kommer starta som nummer 20.

”Var väldigt roligt”

Simon Pagenaud, som kommer starta i pole position under söndagen, kör för Team Penske och det här var Pagenauds 13:e pole position under hela karriären och den andra under 2019 (den andra var i Indy 500).

– Det var väldigt roligt. Vi fick ut det absolut bästa av loppet. Det här är det bästa du kan känna i racing – när du kan uppnå det du förväntade dig, säger han efter loppet.

Simon Pagenaud vann Indycar Series 2016 och Indianapolis 500 2019 och startar alltså först under söndagens lopp.

– Det är väldigt skönt. Jag har inga tvivel och jag ska vinna det här mästerskapet. Vi måste tro på oss själva, fortsätter han.