Säkerhetsbilen kallades ut efter bara ett varv av Japans Grand Prix på grund av kraftigt regnfall över banan. Då hade flera bilar redan hunnit halka av banan och både Carlos Sainz och Alexander Albon hade brutit loppet.

Loppet rödflaggades kort därpå och bilarna kallades tillbaka in i depån.

Sist av alla att komma in var Pierre Gasly. Han hade hamnat efter resten av startfältet då kan kommit in för att byta ut sin framvinge.

På grund av detta var han fortfarande ute när ett bärgningsfordon kallades ut för att plocka bort Sainz bil från banan.

– Det här är oacceptabelt. Vad händer? Jag kan inte fatta det här, säger Pierre Gasly på teamradion när han möter bärgningsfordonet på banan.

– Jag kunde ha dött! fortsätter han senare ute vid depådisken.

”Ingen respekt för Jules Bianchi”

Scenariot är kusligt likt det som inträffade vid Japans Grand Prix 2014. Då kraschade Jules Bianchi in i ett bärgningsfordon och skadade sig så pass allvarligt att han avled nio månader senare.

”Vad i helvete. Hur händer det här? Vi förlorade någon i precis en sån här situation för bara några år sedan. Vi riskerar våra liv, speciellt i den här typen av förhållanden. Vi vill racea men det här... det är oacceptabelt”, skriver Lando Norris på Twitter om händelsen med Gasly.

Och han är inte ensam i sin kritik.

”Ingen respekt för förarens liv och ingen respekt för Jules, helt otroligt”, skriver Philippe Bianchi, pappa till Jules, på Instagram.

”Gasly har all rätt att vara rasande. Ett bärgningsfordon mitt på racelinjen och noll synlighet. Det är oförlåtligt”, skriver Will Buxton på Twitter.

Svaret från FIA

I ett uttalande skriver FIA så här om det inträffade:

”Säkerhetsbilen hade kallats ut och loppet neutraliserats. Bil 10 (Gasly), som skadats och gått in i depån under säkerhetsbilsperioden, körde sedan i hög fart för att hinna ifall resten av fältet. Då förhållandena bara blev värre rödflaggades loppet innan bil 10 hade passerat den plats där den skadats under varvet innan.”

De har även meddelat att Gasly är under utredning hos domarna för att ha kört för snabbt under tiden som loppet var rödflaggat.

Även det har fått folk att reagera.

”Jag kan tänka mig att FIA försöker vrida det här till att Gasly kört för fort under säkerhetsbil/rödflagg. Det kanske han gjorde, men det är ingen ursäkt för att fordonet var där – speciellt i den typen av förhållanden. Om det finns ett fordon ute på banan måste förarna direkt få veta det”, skriver Nate Saunders, F1-reporter för ESPN, på Twitter.

Max Verstappen vann loppet före Charles Leclerc på andra- och Sergio Perez på tredjeplats.