Rally Sweden ställer in WRC-klassen i Karlstad

Tävlingen i Karlstad var planerad att hållas under torsdagen. Trots att man under en tid befarat att vädret inte skulle hålla för att få till det snöiga och fasta underlaget har arrangörerna väntat till sista stund för att ta ett beslut. Men nu är det bestämt att WRC-klassen ställs in efter inspektioner av banan.

Men fansen kommer fortfarande ha möjlighet att se bilarna köra.

– Vi vill fortsatt tillhandahålla toppunderhållning till alla rallyfans i Karlstad. Bilarna kommer köra banan som en andra del av dagens shakedown i stället för en del av mästerskapet, säger en representant för eventets arrangörer, enligt motorsport.com.

”Bästa sättet att hantera situationen”

Senaste gången som Rally Sweden fick ställas in för att det saknades snö var 1990. 2016 var det också stora väderproblem och man beslutade att korta rallyt och stryka flera sträckor.

– Det här var det bästa sättet att hantera situationen kring den krävande däcksituationen, men jag är glad att vi ändå kommer att se bra underhållning som vanligt i Karlstad, säger Rally Swedens VD Glenn Olsson till sajten.

Sedan tidigare har arrangörerna beslutat att ställa in Historiska klassen. Andra aktiviteter runtomkring ska inte påverkas.

