Pitts förklaring – efter nobben i tv: "Onödigt”

Sky Sports Martin Brundles spontana intervjuer med kändiseliten på gridden är legendariska.

Förra året blev ett klipp viralt när han ville få rapparen Megan Thee Stallion att freestyle-rappa spontant varpå en person i hennes stab sa till Brundle att han inte kunde göra så.

Han svarade bara: ”Jag kan, för jag gjorde precis det”.

Nu har hans klassiska intervjuer på gridden hamnat i centrum igen. Denna gång var filmstjärnan Brad Pitt huvudpersonen. Pitt har synts till på Circuit of The Americas under hela helgen då han gör research inför en kommande f1-film.

Brundle försökte få till en intervju med honom på gridden men filmstjärnan var avvikande och svarade inte på någon fråga. Detta ledde till spekulationer mellan Brundle och Pitts relation då det inte var första gången han fick nobben. Pitt hade nobbat Sky Sports-experten ett år tidigare i Austin.

Pitts ursäkt till Brundle

Men i ett Twitterinlägg förklarade Brundle att allt var lugnt och att Pitt hade bett om ursäkt via en lapp.

”Jag fick en lapp från Brad Pitt där han förklarade vad som hände på gridden i Austin. Det var onödigt, men snällt av honom. Absolut ingen måste prata med mig på gridden, men eftersom jag ska fylla ut 10 minuter utan manus i live-tv, måste jag ställa frågan.”, skriver han på Twitter.