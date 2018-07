Otäcka bilder – till sjukhus efter krasch

Det var i heat 20 som olyckan var framme i Cardiffs GP under lördagen. Jason Doyle kolliderade med Robert Lambert och föll hårt till marken.

– Det såg otäckt ut där tycker jag med vridningen, säger TV10:s expert Mikael Teurnberg.

Doyle som tidigare har brutit nacken två gånger, fick även cykeln över sig i kraschen.

– Eventuellt var han medvetslös ett tag men vaknade till, säger Teurnberg.

Det var det sista heatet av grundomgången, och de var redan klart att Doyle stod utan möjlighet att ta sig vidare till semifinalen.

Tai Woffinden hade redan säkrat avancemang från grundomgången och beklagade sin konkurrents olycka i en intervju vid sidan av banan.

– Det är inte vad vi vill se, det är synd och jag önskar Jason all the best. Hoppas att han mår bra och att det inte är något alltför allvarligt, säger Tai Woffinden i TV10.