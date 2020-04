I början av april blev det klart att Mikaela Åhlin-Kottulinsky fortsätter i STCC. Det blir 27-åringens fjärde säsong i serien, där hon kommer ha regerande mästaren Robert Dahlgren som teamkamrat i PWR Racing Team.

– Det var en lång vinter och det tog lång tid tills det blev klart, så det känns skönt nu. Sedan är vi ju i de tiderna när vi inte vet riktigt vad som händer och hur det blir, men jag haft jättestora framgångar med PWR så känns väldigt bra att få fortsätta med dem i år också, säger Mikaela Åhlin-Kottulinsky.

Hon blev 2018 historisk som första kvinna att vinna ett STCC-lopp och har tidigare under karriären kört i både Audi Sport TT Cup och ADAC GT Masters. Åhlin-Kottulinsky hamnade dessutom på plats 31 när Expressen utsåg Årets Kvinnor 2019.

– Om man ska vara helt ärlig så var STCC inte min plan från första början. Jag fick frågan från PWR till 2017 att testa på och sedan trivdes jag så bra och kunde få ut det maximala av mig för att utvecklas. Jag känner att fokus är på att jag som förare ska prestera så bra som möjligt, inte att synas så bra som möjligt i media.

Har du upplevt att det varit så tidigare?

– Fördelen man har med att vara i minoritet är att man sticker ut. För teamets parters så är det positivt att man får uppmärksamhet för den här biten. Men det krävs ju att man, även fast man har den biten, också får 100 procent uppbackning. Och ja det har jag tidigare känt att så var inte riktigt fallet.

Mikaela Åhlin-Kottulinsky berättar samtidigt att hon har som mål att ta klivet upp till ännu större internationella serier.

– Jag vill gärna ut till VM-scenen. Sen tror jag mycket på elektrisk racing. Nu kommer den här typen av bilarna till ETCR och det är också något jag vill satsa på.

Nya livet efter corona

I dagsläget är det dock högst oklart ens när årets säsong kommer att kunna starta. STCC-premiären skulle ha gått på Knutstorp den 15-16 maj med en testdag på samma bana den 24 april, men båda har flyttats fram på obestämd tid.

För Mikaela Åhlin-Kottulinsky handlar det nu om att hålla sig i form både fysiskt och mentalt, där fokus går till att träna, äta och sova på jämna tider.

– Det är konstigt att inte veta när säsongen drar i gång och bara allmänt i världen hur det kommer att bli. Så jag försöker jobba där med min mentala coach att ta det dag för dag och att hitta de rutiner som går. För mig avbröts allt väldigt abrupt, jag var i Norge och jobbade som förarinstruktör. Nu känner jag att jag hittat ett lugn och kan förhålla mig till den situation som är, men det tog nog ett tag.

Hon fortsätter:

– Jag är en person som gillar att ha koll på läget. Så i det stora hela är det här kanske en jättenyttig utmaning för mig att bara ”go with the flow”.

En stor hjälp i det hela har varit racingsimulatorn som Åhlin-Kottulinsky lånar från Red Bull.

– Jag blir bättre och bättre. Jag var väldigt irriterad i början men då sa min ingenjör till mig att ”Mikaela. Du måste inse att racingsimulator och racingbil är två olika saker.” Det är inte samma sak, men det finns en hel del likheter som man kan ta med sig.

Åhlin-Kottulinsky är även sambo sedan ett halvår tillbaka.

– Han är också van vid att resa mycket, så att två sådana personer helt plötsligt sitter hemma har också varit en omställning. Det var rätt bra när racingsimulatorn kom och han uppskattar också att vi fått hem den.

Mikaela Åhlin-Kottulinsky om satsningen på Youtube

I höstas inledde Mikaela Åhlin-Kottulinsky dessutom en ny youtube-satsning tillsammans med sin kusin Antonia Fält-Kottulinsky. De spelar in videos där de testar på nya saker, med syftet att få andra att också våga.

– Vi kände att det finns så många som hämmas av att de inte vågar testa på saker. Dels för att de kanske är rädda att de inte ska prestera så bra men också för att man kanske har lite inpräntat att ”nej men jag kan inte testa det här, det går ju inte”, berättar Mikaela Åhlin-Kottulinsky.

De har redan spelat in fyra avsnitt. I ett av dem lär de sig självförsvar av Madeleine Vall Beijner, tidigare världsstjärna i thaiboxning. Det första avsnittet publicerades i februari efter att ha spelats in i Åre, där kusinerna Kottulinsky testat på att köra en så kallad Can-Am Maverick på is.

– Det är typ det roligaste jag gjort, jag skrattade så mycket att jag fick ont i magen, säger Mikaela Åhlin-Kottulinsky.

Hon berättar att mycket av viljan att inspirera andra kommer från hennes egen karriär som racingförare.

– Det är så himla fint när det kommer fram yngre tjejer som säger att ”jag vill också bli racingförare”. De ser att jag är en, så då kan de också vara det. Jag har min mamma att se upp till, och det är det vi vill göra med den här serien. Man kanske tror att det finns hinder, men det gör inte det egentligen.