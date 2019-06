”Nånting som jag aldrig ville skriva”

Det var under det klassiska motorsportevenemanget Isle of Man TT:s första tävling, RST Superbike-klassen, som olyckan var framme.

Amerikanen Daley Mathison kraschade svårt på det tredje varvet, och fördes till sjukhus med allvarliga skador. På hans Twitter-konto meddelar nu frun Natalie att Mathison gått bort i sviterna av kraschen.

”Det här är någonting som jag aldrig ville skriva, men här kommer det. Daley, som vår dotter Daisy säger, sover med feerna. Det är allt jag kan förmå mig att säga just nu. Den sista bilden jag såg på min man, var en man som var så lycklig med sitt liv och stolt över sin racing”, skriver Mathison på Twitter.

Daley Mathison död under Isle of Man TT

Daley Mathison har tävlat i Isle of Man TT sedan 2014 och har totalt tre pallplatser i TT Zero-klassen. Den här säsongen skulle Penz13.com BMW-föraren delta i alla fem klasser.

”Olyckan inträffade på Snugborough, drygt tre kilometer in på banan”, skriver arrangöran ACU Events Ltd i ett uttalande enligt The Independent.

”Daley var en erfaren förare och seedad 19:e inför det här loppet. Totalt startade han 19 TT-lopp, slutförde 14 och tog tre pallplatser. Vi vill sända vår djupaste sympati till Daleys fru Natalie, hans familj och vänner”.

Isle of Man TT har kallats för världens farligaste lopp, och över 250 förare har mist livet sedan starten 1907. 2007 dog även två åskådare i samband med en olycka. Arrangören har vid flera tillfällen kritiserats för att inte göra tillräckligt för att förhindra dödsolyckorna.