Under måndagen gick Le Parisien ut med nyheten att Michael Schumacher smugglats in på Georges-Pompidou-sjukhuset i Paris under stort hemlighetsmakeri.

Enligt den franska tidningen ska ett tiotal personer ha fört in den tyske formel 1-ikonen i en bår, specialdesignad för att täcka Schumachers ansikte.

Under tisdagen kom Le Parisien med nya detaljer om att Schumacher, som skadades allvarligt i en skidolycka för snart sex år sedan, skrivits in på sjukhusets hjärtkirurgiavdelning under falsk identitet. Samtidigt skriver man att Schumachers hälsotillstånd fortfarande är ett ”djupt medicinskt mysterium”.

Enligt tidningen har 50-åringen, som till vardags vårdas dygnet runt i sitt hem i Schweiz, varit på sjukhuset två gånger under våren för att behandlas av professorn och superkirurgen Philippe Menaschés, verksam vid det ansedda franska sjukhuset.

”Schumacher - ett djupt medicinskt mysterium”

Behandlingen: Stamcellsinjektioner för att dämpa spridningen av en inflammation.

Så vem är Menaschés?

Den 69-årige fransmannen, som är gift och har fem barn, är specialist inom hjärtsvikt och har över 20 års erfarenhet av stamcellsbehandlingar, skriver Focus. Han sitter också i styrelsen för hjärn- och ryggmärgsinstitutet.

Enligt den tyska tidningen var kirurgen för 19 år sedan en del av det team som blev först i världen med att injicera celler från patientens ben in i hjärtat. ”Sovande” celler från lårmuskeln sattes in direkt in i den skadade hjärtmuskeln.

En lyckad operation utan biverkningar, skriver Focus.

I framtiden är målet att kunna ta stamceller från friska människor och injicera i en annan människas hjärta, ett ingrepp som man hoppas ska kunna ersätta hjärttransplantationer på sikt.

Familjen Schumachers information kring den tyske legendaren, som ådrog sig allvarliga hjärnskador vid olyckan, har varit minst sagt knapphändig de senaste sex åren. Men i samband med ”Schumis” 50-årsdag den tredje januari i år skrev hustrun Corinna ett meddelande till alla supportrar.

”Ni kan vara säkra på att han är i de bästa av händer och att vi gör allt som är möjligt för att hjälpa honom”, skrev hon på Instagram.