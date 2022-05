Marcus Ericsson med den mest omtalade racerbilen i USA just nu. Hans röda Hondabil som var först över mållinjen Indy 500.

Marcus Ericsson och hans flickvän Iris Tritsaris Jondahl med The Borg-Warner Trophy.

Marcus Ericsson är plötsligt en superstar i USA.

Just nu på plats i New York för att öppna Nasdaq-börsen, vara med i tv-shower och sitta i ägarens loge när New York Yankees spelar baseboll.

– Jag fattar knappt vad som händer. Min flickvän skulle tagit examen nu, men stannar här och skjuter upp det till i höst. Så många har hört av sig och gratulerat, bland annat kungen och jag har bjudit in honom till Indy 500 nästa år, berättar Marcus för SportExpressen.