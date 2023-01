Den rutinerade racerföraren tog hem Race of Champions i Piteå under söndagen. Det trots att bilen började brinna under det avgörande heatet.

– Det var inte planen. Jag fick en bra start men redan efter ett halvt varv tog något eld i bilen. Det kom en hel del rök. Jag tror att min co-driver ville stanna, men det var jag inte så intresserad av, sa han efter segern.

– Jag försökte bara släcka elden på raksträckorna och som tur var gick det.

I finalen ställdes 44-åringen mot Mick Schumacher, 23, som till vardags kör i Formel-1.

Fina orden om Schumacher

Det var minst sagt speciellt för Ekström. Svensken har under sin karriär mött motorlegendaren Michael Schumacher och fick i dag också ställas mot Michael Schumacher son.

– Det är mer speciellt för mig än att vinna. Alla vet att jag körde två finaler mot Michael när han körde och det känns på så sätt fantastiskt att tävla mot Mick. Det är också känslosamt eftersom jag hade fina stunder med Michael och att se Mick i finalen är verkligen speciellt.

Mick Schumacher svarade på hyllningen.

– Grattis till Mattias, han är otrolig förare. Det bevisar han verkligen. Jag gjorde mitt bästa där ute. Men jag är jättestolt över honom, han har gjort ett bra jobb hela helgen, sa han och la till:

– Tack för de fina orden.

