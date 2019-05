Efter att ha gått på uppvärmning i Indianapolis ett par veckor är racingvåren snart framme vid sin klassiska höjdpunkt – Indianapolis 500. Det är inte utan anledning detta kallas ”racingens största spektakel”.

Indy 500 körs under Memorial Day weekend, som inte bara är högtiden då USA hedrar sina fallna soldater, utan också helgen som utgör det halvofficiella startskottet på sommaren.

Och det allra mest populära stället att fira detta är just på Indianapolis Motor Speedway.

”Lill-Lövis”: ”Jag får gåshud”

När loppet firade 100 år 2016 uppskattades 350 000 personer vara på plats, vilket gör loppet till det absolut största enskilda sportevenemanget i världen.

– När det är så mycket folk på ett ställe är det en energi på platsen som är omöjlig att beskriva om man inte är där och känner det. Som vid starten av racet: Man hör inte ens motorerna för att alla bara vrålar. Det är helt sjukt mäktigt. Jag får gåshud bara jag tänker på det nu. Det är helt fantastiskt, säger Stefan ”Lill-Lövis” Johansson.

Johansson körde formel 1 under 80-talet för både Ferrari och McLaren, och gjorde sedan tre säsonger i Indycar, plus att han vann klassiska Le Mans 1997. Så han har en del att jämföra med.

– Om man tar ”the triple crown of racing” så är det Indianapolis, Le Mans och Monacos grand prix. Men jag tror nog Indianapolis är det som är det häftigaste alltså. Just för skalan på allt, säger Johansson.

Foto: DARRON CUMMINGS/AP TT NYHETSBYRÅN

Som jämförelse: Skulle man köra lika långt, lika snabbt (men gör inte det!) skulle det ta knappt tre timmar att åka från Malmö till Gävle. Med den inte helt obetydliga skillnaden att man i Indy 500 ska svänga vänster exakt 800 gånger efter att gasat upp bilen i livsfarliga hastigheter. Och varenda en i Malmö kommun skulle komma ut och titta.

Under åren har säkerheten naturligtvis blivit bättre. Nu har ingen dött under Indy 500 sedan 1996, då Scott Brayton kraschade under en träning. Men tappar man koncentrationen bara för en stund blir det farligt direkt.

– Ändrar sig vinden litegrann blir bilen helt annorlunda. Går temperaturen upp blir det mycket halare på banan. Det är så otroligt många variabler som spelar in hela tiden under loppets gång, som man normalt kanske inte behöver deala med, säger Johansson.

– Varenda varv man kör, så vet man att det kan bli en rejäl smäll. Och smäller man där så är det aldrig en liten smäll, utan då är det en riktig pärla.

Lyle, 41, dödades av ett flygande däck

1987 avled också åskådaren Lyle Kurtenbach. Ett däck lossnade på en av bilarna och studsade iväg. Kurtenbach träffades av det uppe på läktaren. 41-åringen dödförklarades när ambulansen kom fram till sjukhuset.

Men allt handlar inte om loppet och bilarna. Långt därifrån.

– Det är kanske 20 procent av publiken som är rena racing-fans, resten är ju där bara för att det är ett sånt event. Man skulle kunna köra med lådbilar, och de personerna skulle ändå komma för att festa och ha kul, säger Stefan Johansson.

Och det allra vildaste festandet utspelar sig inne i ovalen, vid tredje svängen. Speciella biljetter säljs till ”the snake pit” – ormgropen.

– Där vågar man ju knappt gå ut. Det är ett jävla drag där ute, säger Johansson.

Sajten Deadspin gick några steg längre förra året och skrev i ett reportage att fyllan i ”the snake pit” gjorde området till ”helvetet på jorden”, klätt i rött, vitt och blått.

Området öppnar sju på morgonen och de mest hängivna – eller om det är de törstigaste? – är på plats och köar flera timmar innan dess för att få en bra plats. Konserterna börjar strax efter öppning.

Foto: IMAGO/IBL Foto: CHARLES KNIGHT/REX/IBL Föregående Nästa Stäng fullskärmsläge

”500 nakna personer sprang runt”

Deadspin beskriver hur ambulanser går i skytteltrafik under dagen för att hämta upp folk, utslagna av antingen alkoholförgiftning eller värmeslag.

Men det ska ändå vara lite lugnare nu än när det var som stökigast.

– Ett år på sjuttiotalet, när streaking var hett, då måste det ha varit 500 nakna personer som sprang runt, säger Tom Farrar, som varit på plats över 50 lopp i rad, till Deadspin.

Richard Heard, 69, en annan snake pit-veteran, fortsätter:

– Folk hällde ut öl på marken så det blev en lervälling och tog av sig kläderna. Nu har det ändrats en väldig massa.

Arrangörerna fick strama upp ormgropen efter att Tim Vail, 19, dött där 1980. Han körde sin bil inne på området och fick den att välta. Jeepen, som inte hade något tak, landade på 19-åringen.

Det är inget konfirmationsläger, ändå. Det är fritt fram att ta med hur mycket dricka man vill bara det inte är i glasflaskor, så svenska DJ:n Alesso kan räkna med en ganska, eh, väloljad publik när han kliver på scenen strax efter starten.

Matt Damon och Kelly Clarkson är där

Det är inte bara på scenen i ormgropen som kändisar syns till.

Hollywoodstjärnorna Matt Damon och Christian Bale, som båda är med i kommande bilfilmen ”Ford v. Ferrari”, ska vara ”heders-starters” och artisten Kelly Clarkson kommer att sjunga nationalsången.

En av de senaste årens stora Indycarprofiler, Danica Patrick, gjorde sitt sista lopp förra året, men är tillbaka i Indianapolis i år ändå, som expertkommentator i NBC.

– Jag blir mer och mer peppad för varje dag som går, säger hon.

Marcus Ericsson som startar på 13:e plats, i femte startledet. Han bor i Indianapolis sedan USA-flytten, och han säger att loppet får hela området att leva upp.

– Jag flyttade hit i januari och då var det inte mycket som hände i stan, det ska gudarna veta. Men nu – alla snackar om Indy 500, och hur mycket det betyder för hela stan. Det är bilar och målflaggor överallt. Det är väldigt hett. Det är religion för människorna här, säger Marcus Ericsson.

Felix Rosenqvist hade en tuffare väg fram till loppet och står i tionde led, som 29:e bil av de 33 som startar.