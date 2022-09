Marcus Ericsson är en av Sveriges största idrottsstjärnor

Armand Duplantis har vunnit guld i EM och VM och slagit världsrekord hemma på Stockholms stadion under detta magiska år.

Nils van der Poel slog också världsrekord och vann dubbla OS-guld tidigare i år.

Marcus Ericsson körde säsongens sista race i Indycar den här söndagen och han blev inte mästare.

Men han vann Indy 500 i maj.

För de flesta i Sverige är det fortfarande svårt att förstå hur stor den tävlingen är.

Indycar är den sporttävling i världen som har flest antal åskådare efter cykeltävlingen Tour de France och närmare 300 000 åskådare var på plats på den klassiska banan Indianapolis Motor Speedway i maj i år.

Marcus teamkompis Scott Dixon har kört racerbilar i USA sedan år 2000 och hann tävla mot Kenny Bräck. Scott Dixon är en legendar i sporten och har blivit Indycar-mästare sex gånger.

Men han har ”bara” vunnit Indy 500 en gång på alla år.

Han har varit snabb nog för att vinna säkert 15 av sina 20 Indy 500-lopp, men har alltså bara vunnit en gång.

Vilket säger allt om hur oerhört svårt det är att lyckas just där.

Marcus vann i våras - och fick omedelbart efter triumfen åka till New York och både ringa ringa in börsen och kasta första pitchen innan en basebollmatch med New York Yankees.

Över en natt blev Marcus en sportkändis i USA.

Det finns fortfarande många racerförare som hellre vinner loppet Indy 500 än hela mästerskapet.

Det är lite som för en fotbollsspelare att vinna ett ett VM-guld jämfört med ett ligamästerskap.

Nästa helg ska Marcus resa till North Carolina för att sitta modell för en konstnär.

Jodå, det måste Indy 500-mästaren göra, för segertrofén är till och med mäktigare än Stanley Cup-bucklan, med alla sina namn.

Marcus Ericsson får inte bara sitt namn på The Borg-Warner Trophy. Utan även sitt ansikte.

Så har det varit sedan första upplagan 1911.

De senaste åren har konstnären Wil Behrends haft hedersuppdraget att skulptera vinnarnas ansikten och Marcus Ericsson blir den andre svensken genom tiderna (efter Kenny Bräck) som får sitt ansikte på den väldiga trofén, som väger 50 kilo och är värderad till över tio miljoner kronor.

När jag pratade med Marcus inför helgens race så tog jag upp det där med vilken exklusiv klubb han blivit medlem i sedan den där segern i maj.

– Jag är otroligt stolt över den här säsongen. För att jag cementerat mig som en toppförare i Indycar, för att jag varit med i kampen om mästerskapet hela säsongen och framför allt för segern i Indy 500, sa han.

Jag sa att han absolut är på nivå med Nils van der Poel och Armand Duplantis.

– Jag har bara bra saker att säga om dem. De har gjort fantastiska prestationer i år. Sen är det svårt att jämföra olika sporter. Men motorsporten är en stor global sport, sa Marcus lite blygsamt.

Naturligtvis borde Ericsson uppmärksammas rejält vid nästa idrottsgala.

Han är definitivt en kandidat i flera kategorier,

Vem har imponerat mest på dig 2022?

– Jag gillar hela Nils van der Poels stil, han är cool och jag gillar hans personlighet. Duplantis är också en superstar på en egen nivå i sin sport, sa Marcus.

Själv blev Ericsson nominerad till årets nykomling när han körde formel 3 i Japan för många år sedan.

Och det är lite Annika Sörenstam-läge här.

Folk i USA har förstått mer vilken stjärna den här svenskan är - jämfört med många här hemma, som inte har sådan koll på Indycar.

Och snart ska alltså Marcus sitta modell för en konstmär.

– Det känns fortfarande helt sjukt. Det ska bli väldigt coolt att få mitt ansikte för alltid på den där trofén.

Marcus vann loppet.

Men det var hur han gjorde det!

Som han själv berättade för mig då, efter racet.

Om ni minns, så blev det ju röd flagg med bara fyra varv av 200 kvar och alla bilar tvingade sin i depån.

– När röd flaggen kom, då tänkte jag bara: nej, det här finns inte. Jag hade vunnit racet direkt om vi fortsatt, jag hade det i min hand. De tio minuterna under den rödflaggan var de tuffaste tio minuterna i mitt liv. Det var väldigt jobbigt att sitta där och vänta, berättade Marcus.

Som tur var hade han en plan. Innan racet hade han och förre Indy-mästaren Dario Franchitti - som numera är förarcoach i Marcus team Chip Ganassi - gått igenom en strategi.

– Vi hade pratat om just en sån avslutning. Hur jag skulle göra. När du är så nära att vinna världens största tävling, men har så många snabba förare bakom som mig som vill stjäla segern från mig. Det viktiga för mig var att bryta slipstreamen för bilen bakom. Hur jag skulle röra mig över banan. Men jag vet inte hur det gick till sen.

– Det viktiga var att inte släppa gasen. På andra varvet efter omstarten vara tvåan Pato O'Ward uppe jämsidens med mig. Jag ville ha honom på yttern och jag släppte inte gasen. Tänkte bara: ”Håll fullt, se för guds skull till att hålla fullt.” Då kunde han inte komma om.

Strategin fungerade.

Ericsson visade absolut världsklass, kom först över mållinjen och blev en av de riktigt stora för evigt i motorsporten.