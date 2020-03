Britten jagar nu Michael Schumachers rekord på sju VM-titlar och Hamilton är som vanligt en av storfavoriterna inför kommande säsong. En säsong som kan bli hans sista för Mercedes.

Kontraktet med stallet går nämligen ut efter säsongen och rivalstallet Ferrari, som under 90-talet hade just Schumacher som sitt stora affischnamn, har tidigare ryktats förbereda ett bud för att locka över Hamilton.

Nu skriver The Sun att Mercedes kommer att erbjuda Hamilton ett monsterkontrakt för att han ska stanna hos dem i ytterligare tre år. Enligt tidningen handlar det om det största kontraktet i sportens historia och innebär en rejäl löneförhöjning för superstjärnan.

Hamiltons galna lön: 23 kronor i sekunden

The Sun skriver att det handlar om drygt 732 miljoner kronor per år i tre år. Hans nuvarande avtal ger honom 480 miljoner om året. Bryter man ner den nya gigantiska summan rör det sig således om hisnande två miljoner kronor per dag, 83 333 kronor per timme och 23 kronor varje sekund.

Och det i tre års tid.

Lewis Hamilton har siktet inställt på att bli historisk och har tidigare erkänt att han ser över sina alternativ.

– Jag älskar att vara här, så det skulle definitivt inte vara ett enkelt beslut om hag skulle göra något annat. Det bästa och smartaste sättet för mig just nu är att sätta mig ner och fundera över vad jag vill göra i mitt sista steg i karriären, sa Hamilton i december.

