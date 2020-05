Stefan ”Lill-Lövis” Johansson var Sveriges racingkung under 80-talet och är, förutom Marcus Ericsson, den senaste blågule föraren som kört formel 1.

Johansson avslutade sin karriär 1991, och jobbar i dag bland annat som manager åt Indycarsvensken Felix Rosenqvist.

”Lill-Lövis” bor sedan många år i Kalifornien, som var tidigt ute med ”stanna hemma-order” och nedstängningar till följd av coronaviurset.

– Jag har hållit mig isolerad mestadels. Så än så länge är det bra, säger han.

Motorsporten sattes, precis som det mesta annat, på paus i väntan på att pandemiutbrottet ska bedarra.

– Det som är mest nervöst, det är ju osäkerheten om vad som kommer hända här framöver, självklart.

”Nånting har ju gått fel nånstans”

I stället för att kuska runt på USA:s racingbanor har Indycarförarna kört datorsimulerade race hemifrån.

– Det var väl rätt kul i början när man kunde göra nånting överhuvudtaget i stället för att bara sitta och göra ingenting, men nu känner jag på mig att de – inte bara mina killar, utan generellt – så är de nog rätt trötta på det allihop.

Förra veckan kom beskedet att Indycarstarten blir av den 6 juni i Texas. För formel 1 är målet i nuläget att komma i gång i Österrike i juli. Hur säsongen sedan slutförs är oklart.

Stefan Johansson hoppas nu att coronastoppet ska kunna föra något positivt med sig.

– Hela sporten har ju gått i en riktning där ingenjörerna har fått mer och mer inflytande och genom det har budgetarna gått upp i himmelen. Ju mer utveckling man gör, desto mer kostar det. Då blir det mer folk, det krävs mer utrustning, och börjar en så måste ju alla följa, så är det ju bara.

Johansson hoppas att alla inblandade ”plockar upp förstoringsglaset och verkligen tittar” på vad de håller på med.

– Framför allt formel 1. De sista åren har budgetarna legat uppåt 600 miljoner euro om året. Nånting har ju gått fel nånstans, om man säger så.

Vad är det för förändringar du skulle vilja se?

– Det skulle ju lätt gå att sänka en formel 1-budget till 100 miljoner euro om året. Det är nästan tio gånger så mycket som en Indycarbudget så det borde ju gå ganska enkelt kan man tycka – men det kommer aldrig hända, det kan jag ju säga. Det kommer aldrig att hända, det kan vi glömma, det kommer de aldrig komma överens om.

– Nu har de ju problem att komma överens om var de ska ha möten för att diskutera, så att komma överens om något när de väl ska diskutera, det tar nog ett tag till…

”Är i min studio hela dagarna”

Vid sidan av racingen har ”Lill-Lövis” flera andra intressen att se om.

Han har sitt eget märke av lyxklockor – Stefan Johansson Växjö – där priserna startar på runt 75 000 kronor och går mångdubbelt högre för de diamantprydda uren.

Men just nu är det annat som engagerar mer – konsten.

– Det är det jag jobbar mest med. Så det här brejket har varit rätt bra för mig. Jag är i min studio hela dagarna och jobbar och målar och fixar. Det går rätt bra. Det börjar röra på sig, jag har börjat sälja lite på nätet. Vi kommer göra massa olika produkter genom konsten – t-shirts, jackor, skateboards, alla möjliga olika saker. Det blir lite steg för steg. Men just nu säljer vi prints och det har gått jättebra sedan vi lanserade det för nån månad sen. Så jag har fullt upp.

Han jobbar från morgon till kväll i sin studio i soliga Santa Monica, Los Angeles-stadsdelen nere vid Stilla havet.

– Det här med konst, det är rätt kul. Det har varit min passion hela mitt liv, egentligen, fast racing tog bort mig från det i många, många år. Men nu har jag mer tid att engagera mig, det älskar jag. Det är nåt jag skulle ha börjat med 30 år tidigare egentligen, hehe. Men så är det i livet.

Vad jobbar du på i konstväg nu?

– Det är lite olika koncept. Dels håller jag på med det här abstrakta. Det är de jag har kommersialiserat nu, de är inspirerade mycket av racingen, de tavlorna. Men just nu håller jag på en hel del med porträtt av olika människor, som har ett citat som egentligen är viktigare än porträttet. Meningen av citatet ska få en att reflektera på olika sätt, och tänka efter vad det nu när som är meningen med citat. Och så är det personen som har sagt citatet som är porträttet. Den serien kommer heta ”Friends, heroes and wankers”. Så jag håller på att göra klart, så jag har väl en 20 såna och ska ha utställning här snart. Men jag har ingen jättebrådska med det, det kan ta den tid det ta. Jag säljer ju rätt mycket när folk kommer in i studion. Nästan varenda en som kommer och hälsar på köper nåt.