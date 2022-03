Lewis Hamilton med fiasko i kvalet: ”Jag är mållös”

Lewis Hamilton lyckades inte ta sig vidare från tävlingens första heat under Saudirabiabiens grand prix.

Den sjufaldiga världsmästaren slutade blott på 16:e plats och missade därmed att ta sig vidare för första gången sedan år 2017. För att hitta ett tillfälle då stjärnan inte tog sig vidare på ren hastighet får vi gå längre bak än så, hela vägen till 2009.

Jag är så ledsen, killar, sa Hamilton i Mercedes radio enligt Talksport.

Hamiltons prestation förbluffar f1-världen.

– Jag är mållös. Det är förbluffande, säger den förre föraren, veteranen Jason Button.

I stället blir det Sergio Perez som startar från pole i söndagens race. Charles Leclerc slutade tvåa i kvalet.

Schumacher i krasch

Under tävlingens Q2 stördes loppet av en krasch då Mick Schumacher, son till legendaren Michael Schumacher, blev rejält omtöcknad. Tv-bilderna visar hur Schumachers bil flyger in in i banans vägg och att hjulen på bilen lossnar.

23-åringen fick lyftas ut ur bilen men till Viaplay bekräftar Schumachers team att han är vid medvetande och fått vård.