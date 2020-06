Formel 1 är en av alla världens sportligor som tvingats dra i handbromsen till följd av den pågående coronapandemin. De senaste veckorna har det dock börjat röra på sig. Nascar återupptog sin säsong den 17 maj och i helgen kommer även Indycar att börja köra igen.

Nu står det klart att även formel 1 fått grönt ljus att inleda 2020 års säsong, med start på Red Bull Ring i samband med Österrikes GP den 3-5 juli.

– Österrike är det bästa stället att inleda på. Man har hela infastrukturen och banan ligger avlägset, det är förhållandevis lätt att stänga inne F1-depån och inte exponera människor i onödan, säger Janne Blomqvist, formel 1-kommentator på NENT Group.

Godkända kalendern för formel 1-säsongen 3-5 juli Österrike 10-12 juli Österrike 17-19 juli Ungern 31 juli - 2 augusti Storbritannien 7-9 augusti Storbritannien 14-16 augusti Spanien 28-30 augusti Belgien 4-6 september Italien Visa mer Visa mindre

Formel 1 kör första loppen i Europa

Det internationella bilsportsförbundet FIA har till att börja med godkänt åtta lopp som alla kommer att köras inom Europa. Planen är dock att sammanställa en kalender på 15-18 GP:n och att avsluta säsongen någon gång i december.

– Det är självklart fantastiskt kul att säsongen drar i gång, men också supernödvändigt för sporten som helhet. Precis som för alla annan idrott behöver den utövas för att generera intäkter, annars hamnar den i ett läge där det blir svårt att komma tillbaka. Man har jobbat stenhårt och länge för detta, och målsättningen är fortfarande att köra 15-18 race 2020. Men så här långt har vi i alla fall en Europadel, säger Blomqvist.

Loppen kommer att köras tillsammans med race i både formel 2 och formel 3. Av säkerhetsskäl kommer de dock till en början att köras utan någon publik på läktarna.

Så blir svenska tv-sändningen

För de svenska tittarna kommer bevakningen att skilja sig något mot hur det vanligtvis ser ut. Istället för att vara på plats så kommer NENT Group sända från en studio i Stockholm.

– Givet de nya omständigheterna så blir det ett annat sätt att bevaka sporten och analysera racen från vår motorstudio placerad i Stockholm där vi får ta in röster från världen på lite mer alternativa sätt. När vi ställt om under epidemin har vi bland annat använt Skype med flera av Formel 1-världens tungviktare från vår hemmastudio, säger Per Nunstedt, sportchef på NENT Group.

Se formel 1-loppen live på Viaplay.