Mikaela Åhlin-Kottulinsky var i pole position inför söndagens sista lopp i STCC på Gelleråsen i Karlskoga. Karlstadsföraren, som tidigare varit sjua som bäst, dominerade loppet igenom och tog hem segern.

– Det är helt fantastiskt och underbart, det börjar väl sjunka in mer och mer vad som faktiskt har hänt. Jag är bara så stolt över mig själv och över mitt team, säger hon efter tävlingen.

Helgen har bjudit på många utmaningar, ett race fick hon avbruta och så inträffade även en tragisk dödsolycka under lördagen, där en funktionär miste livet.

– Organisationen valde att jobba vidare. Det är otroligt starkt av dem och att då faktiskt kunna leverera och ge glädje en sån här helg är väl extra viktigt, säger Åhlin-Kottulinsky.

I första loppet under söndagen gick bilens drivaxel sönder och Åhlin Kottulinsky fick bryta.

– Det är klart att det är tråkigt men det var som alla sa tur att det var i det första racet i alla fall. Mina mekaniker fick ihop bilen, kom till start och så höll vi det hela vägen in i mål, säger hon.

Historisk seger – första kvinnan

Med dagens seger är Åhlin-Kottulinsky den första kvinnliga förare som vunnit en deltävling i STCC någonsin.

– Jag visste faktiskt inte att det inte var någon tjej som vunnit STCC tidigare men nu har jag gjort det.

– Just att jag blivit historisk genom att göra något sådant kommer nog sjunka in lite senare, just nu är jag bara glad över att ha vunnit. Men man vill ju inspirera andra tjejer att faktiskt prova den här sporten, säger hon.

Över hälften tjejer i teamet

Det är inte bara på banan det finns fler män än kvinnor. I Mikaelas team på fem personer är även två av mekanikerna tjejer.

– Mer än hälften är ju tjejer på min bil och det är inte någon annan bil som har den fördelningen i STCC. Jag tror inte ens någon annan bil har tjejer som mekaniker överhuvudtaget. Att vi nu levererar vinsten är ju jätteroligt. Jag är så stolt över oss allihopa.

Åhlin-Kottulinsky kommer från en riktig racingfamilj, morfar Freddy har vunnit Paris-Dakar 1980 och mamma Susanne körde EM i rally mellan 1982 och 2002.

– Det är fantastiskt med stödet hemifrån, speciellt när det går så bra. Att ha alla dem på plats gör ju att det känns extra bra, säger Åhlin-Kottulinsky.

Nästa STCC-tävling går om tre veckor i Rydskogen, Linköping.