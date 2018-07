Det har varit på gång en längre tid och nu står det klart att Lewis Hamilton stannar ytterligare två år hos Mercedes - minst.

Britten, som har varit kopplad till stallet i snart 20 år, har förlängt sitt kontrakt med ytterligare två år och blir nu en av de bäst betalda idrottarna i världen, uppger BBC.

Enligt dem ökar han sin lön till åtminstone 350 miljoner kronor per år - och potentiellt 465 miljoner kronor per år, om vissa bonusar slår in. Det ger en dagslön på 1,28 miljoner kronor och en timlön på osannolika 53 000 kronor.

"Aldrig varit gladare"

Det nya kontraktet förstärker brittens ställning som formel 1:s högst betalda förare.

– Jag har varit en del av Mercedes-familjen i 20 år och har aldrig varit gladare någonsin än vad jag är nu. Vi är på samma våglängd både på och utanför banan och jag ser väldigt mycket fram emot att vinna ännu mer i framtiden, säger Hamilton.

Hamilton har vunnit världsmästartiteln fyra år: 2008, 2014, 2015 och 2017. För närvarande är han åtta poäng bakom Sebastian Vettel i totalracet inför helgen tävlingar i Tysklands grand prix.