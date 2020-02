Efter fem år i formel 1 gjorde Marcus Ericsson debut i Indycar i fjol. Svenske kollegan Felix Rosenqvist gjorde succé direkt och utsågs efter säsongen till årets rookie. Det gick inte riktigt lika bra för Ericsson - som när han kom tvåa i Detroits GP hade sin första pallplats sen han körde GP2 2013 - men annars hade lite problem med omställningen efter alla år i F1 och medgav själv att han gjorde lite för många misstag sitt första år.

Men han imponerade ändå tillräckligt mycket för att värvas till toppteamet Chip Ganassi inför den här säsongen och plötsligt är Ericsson lagkompis med just Felix Rosenqvist och femfaldige mästaren Scott Dixon.

Nyligen sa Felix till SportExpressen:

– Det är väldigt kul att Marcus kommit till oss. Han kommer verkligen göra oss bättre som team. Vi är tre olika typer av förare som kan bidra med våra erfarenheter och synpunkter.

Men Felix värjde sig mot frågan om han vill vinna svenskduellen igen.

– Jag förstår att andra tänker på det där. Men det gör varken jag eller Marcus. Vi är goda vänner och på banan vill vi slå alla andra förare.

Svenskkampen i Indycar

Men Felix sa till sist:

– Jag vill inte vara sämste svensk, haha.

Marcus Ericsson skrattade när han läste det där.

– Jag håller med Felix. Jag vill heller inte bli sämste svensk, haha. Det var ett bra uttryck.

– Helt ärligt, ute på banan tänker man inte alls på vem man tävlar mot. Då vill man slå alla. Sen tycker jag det är skitkul att jag och Felix är i samma team. Och förhoppningsvis kommer vi vara med i toppen och fajtas båda två, det kommer bli jäkligt roligt.

En anledning till att Chip Ganassi gav en plats i teamet åt Marcus Ericsson är svenskens långa erfarenhet bland annat från formel 1. Något annat som nya teamet gillade med Marcus i fjol var hur beundransvärt snabbt han anpassade sig till ovalbanorna, där var han bättre än Felix Rosenqvist.

Vad kan du lära av Felix?

– Han är jäkligt vass på att hoppa in i en bil och bara köra. Han kan verkligen ”drive the shit out of it”. Så har han varit i hela sin karriär. Det är en av hans största styrkor. Det ska jag studera närmare och se om jag kan snappa upp något. Jag är mer en tänkare, jag tar mer tid på mig - så vi jobbar väldigt olika.

Hur tänker du inför din andra säsong i Indy?

– Jag går in med en helt annan trygghet i det här nu. Första året i Indycar är tufft, när allt är nytt. Nu vet jag hur alla banor ser ut, nu kan jag mina konkurrenter - så nu börjar jag på en helt annan nivå än förra året. Det ska bli jäkligt kul. Och den erfarenheten kommer göra stor skillnad.

Tränat både mentalt och psykiskt

Marcus Ericsson har också ägnat vinteruppehållet åt mental träning och stenhård styrke- och konditionsträning.

– Jag känner mig väldigt väl förberedd. Sen är det en stor omställning att komma till ett team, med kravbilden som finns hos Chip Ganassi. Jag som gillar hockey gillar att dra paralleller till den världen. Det här är som att komma till Färjestad. Ett topplag med en vinnarkultur som sitter i väggarna.

I formel 1 kunde du som bäst hoppas poäng i de bilar du fick köra där - här är det pallplaster som gäller?

– Precis så är det. Det märks i allt Chip Ganassi gör, i deras inställning att vi ska vinna varje race. För mig är det som ett nytt kapitel i min karriär. Det här är första gången som jag tillhör ett toppteam som vinner kontinuerligt. Alla mina år innan F1 körde jag för toppteam som kunde vinna race och mästerskap.

Förra veckan körde du dina första tester i nya bilen - hur kändes det?

– Det kändes jättebra, när det hade slutat regna och vi kunde köra på riktigt. Det kändes direkt att detta är ett team som varit på högsta nivå i många år, med många väldigt duktiga människor runtomkring.

I tidtagningen slutade du på 19:e plats totalt - hur kändes körningen?

– Det var ju första gången jag körde bilen efter en del timmar och dagar i simulator. men simulatorer i alla ära, det är något annat att vara ute på banan på riktigt. Det var värdefullt, trots att regnet jävlades en del med oss.

– Sen får du inga poäng när du gör tester, haha. Visst, vi är alla tävlingsmänniskor. Men vi har olika testprogram och jag ägnade en del av tiden åt att öva depåstopp. Och det var då många hade sina bästa varvtider. Jag var femma totalt i ett tidigare läge. Så det kändes som som var med hyfsat jämfört med de andra.

Marcus Ericsson: ”Jag ska vinna race”

Nu väntar ännu en testdag i Florida, om två veckor, sedan körs premiärloppet i St Petersburg i Florida söndagen den 15 mars.

Det är också då Marcus för första gången tävlar i sin röda och vita bil.

Samma färger som favoritlaget Örebro Hockey.

– Rött och vitt! Det kan inte bli bättre. Jag är stor hockeysupporter och vet inte hur många gånger jag suttit på matcher hemma i Örebro och sjungit: ”kom igen rödvitt”. Jag kommer sitta och sjunga i nya bilen. På raksträckorna blir det: ”kom igen rödvitt”.

Marcus skrattar glatt och hyllar sitt favoritlag för deras fina säsong.

– Det har varit tufft med skador på några av de bästa spelarna, vi har inte samma breda trupp som andra lag. Men jag tycker det har varit en jäkligt häftig säsong. Ledarna har verkligen visat det häftiga med idrott, det handlar inte bara om stjärnor utan om att jobba för varandra och komma ihop som lag.

Själv vill han inte prata om någon långsiktig målsättning.

Marcus säger inte som Felix att: ”målet är att vinna mästerskapet”.

– Jag ska vinna race den här säsongen. Jag ska slåss om seger varje racehelg. Men jag tar det verkligen en helg i taget. Jag vill fokusera på att maximera varje race.