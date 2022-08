SportExpressen träffar honom i hemmet i USA tillsammans med kärleken Iris Tritsaris Jondahl och tar rygg på stjärnparet under en dramatisk racinghelg.

Det är högsommar och Marcus Ericsson visar oss runt i den solupplysta lägenheten. Vi befinner oss i Carmel, en lyxförort till motorsport-meckat Indianapolis i delstaten Indiana i USA. Här bor Marcus Ericsson sedan tre år tillbaka i ett lägenhetskomplex som bland annat har reception och pool. Lägenheten består av ett kombinerat kök- och vardagsrum, badrum, sovrum, walk-in closet och gästrum, samt en stor möblerad terrass.

Det är här Marcus Ericsson, 31, dricker svenskt kaffe varje morgon, det är i lägenheten han studerar och analyserar gångna race och planerar framtiden. Här finns också det som vid sidan av racingen är det viktigaste i Marcus Ericssons liv år 2022: dansk-grekiskan Iris Tritsaris Jondahl, 22.

Det är torsdag, exakt 60 dagar efter vinsten i Indy 500, och två dagar kvar till helgens race på ”hemmaplan” i Indianapolis, och varken Marcus Ericsson eller hans Iris vet ännu om att bilens motor kommer att totalhaverera och stoppa vinstplanerna.

– Det är lite känslosamt att komma tillbaka till Indianapolis-banan. Jag ska ha en särskild hjälm med Indy 500-vinsten på baksidan, säger Marcus Ericsson, stillsamt men entusiastiskt.

Indy 500-vinsten verkar han ta med ro, även om det är med stor stolthet han visar upp ringen. Den tar han fram vid speciella tillfällen, exempelvis när han var hemma i Sverige över midsommar.

– Indy 500 är det största enskilda sporteventet i hela världen sett till antalet besökare, 325 000 människor var på plats när jag vann. Det var helt sjukt och surrealistiskt, en explosion av känslor. Alla säger att vinner du det här racet så är det life changing. Det är alltid ett före och efter en vinst av Indy 500, resten av mitt liv kommer jag att vara en Indy 500 champion och det är en väldigt exklusiv klubb att vara med i. Det är svårt för mig att sätta ord på hur mycket det betyder och hur stort det är.

Vilket ögonblick minns du starkast?

– Det är klart att det här med att dricka mjölken och hälla den över sig är en stark tradition och något man har sett andra göra, så det ögonblicket kommer alltid att vara med mig.

Den legendariska mjölkflaskan finns bland Marcus Ericssons pokaler och minnessaker på hyllor runtom i lägenheten, där han har landat tillbaka i vardagen efter Indy 500-vinsten. Han fyller dagarna med bland annat träning, möten med teamet och medieåtaganden.

– Fokus är alltid inför nästa race. Vi har en hektisk säsong mars till september och har tävlingar var och varannan helg. Det handlar mycket om att studera tidigare race och förbereda sig, vi har också en avancerad simulator som vi använder inför varje tävling. Sedan försöker jag att uppleva USA också.

Man har sett dig flyga privatjet till exempel - hur glamouröst är ditt liv?

– Näe, det är väl inte så glamouröst. Det går väl i omgångar. Det är klart att när jag vann Indy 500 så blev det en stor grej av det, vi fick uppleva mycket häftigt då. Men under säsongen är fokuset på racingen och det är därför jag är här. Så det blir inte så mycket glamour, vi bor i en förort till Indianapolis så det är inte så glamouröst men ett bra ställe att vara och leva på.

Marcus Ericsson och Iris Tritsaris Jondahl håller varandras händer under stora delar av intervjun. Sveriges Indycar-stjärna Marcus Ericsson bor i lyxförorten Carmel i Indianapolis, motorsportens mecka.

Marcus Ericsson säger ofta ”vi” - då syftar han på sig själv och flickvännen Iris Tritsaris Jondahl, som sitter bredvid honom i soffan. Paret kan inte låta bli att hålla hand, att titta på varandra. De träffades för ett år sedan, i Marbella i Spanien. Iris var där på semester, Marcus åkte dit på en 24-timmars blixtvisit för en kompis födelsedagsfest.

– Där träffade jag Iris. Sedan höll vi kontakten när jag kom hem, via chattande. Vi såg inte varandra på tre-fyra månader. När säsongen var klar i oktober åkte jag till Sverige och bjöd in henne dit. Sedan kom hon fyra helger på raken.

Kort därpå hade de det klassiska samtalet om var relationen står.

– Innan säsongen startade pratade vi om det, du frågade mig om vi är i ett förhållande nu, att vi måste vara tydliga med det för du skulle åka tillbaka till ditt jobb i USA. Så vi har varit ett par sedan januari, säger Iris Tritsaris Jondahl.

Hon bubblar av leenden när hon tittar på Marcus Ericsson.

– Han är den mest fina och ödmjuka personen jag vet. Han är bäst! Jag är så glad som är kär i dig. Du är så bra och alltid glad. Han gör mig lycklig. Jag älskar Marcus men jag har ju mina egna drömmar också, jag vill avsluta mina studier i finans i Danmark och skapa ett eget liv, och jag vet att just nu stöttar jag Marcus men han kommer också att stötta mig i sina planer.

– Vi säger alltid att vi är det bästa teamet, säger paret i mun på varandra.

Ericsson tvingas till show efter succén: ”Samlade in 1000 dollar”

Marcus Ericsson summerar det senaste året med kärleken.

– Allt gick så fort, men det känns så rätt och allt har varit fantastiskt sedan dess. Vi har haft väldigt kul ihop och det har varit ett fantastiskt år, säger Marcus Ericsson.

Iris Tritsaris Jondahl har varit på plats i USA i tre månader nu och pluggar delvis på distans för att kunna vara med Indy 500-vinnaren.

– Jag hade aldrig sett ett race innan jag träffade Marcus. Jag är en farm-tjej, jag växte upp på en farm i Danmark, så racingvärlden är verkligen något nytt, säger hon.

De håller varandras händer under intervjun, pratar till varandra snarare än om varandra.

Och Marcus Ericsson hyllar flickvännen.

– För mig är det en stor sak att ha Iris med mig, hon är ett stort stöd för mig. Man har pressen från sig själv men också från teamet och sponsorer. Det har varit grymt för mig att ha Iris här en stor del av året, hon har varit här för de flesta racen och det är ett sätt för mig att få ut det mesta av mig. Hon är en stor anledning till att jag kunnat prestera som jag gjort. Du kan fokusera 100 procent på sporten när du är på en bra plats i ditt privatliv. Iris support har verkligen hjälpt mig att ta mig till nästa level.

På sin instagram, med 20 000 följare, kan man se att Iris gillar både mode och matlagning.

– Ja jag gillar att laga mat…

– Jag är väldigt imponerad, fyller i Marcus i, och erkänner att köket inte är hans domän.

Paret gillar att vara aktiva, och tränar till exempel tillsammans ibland.

– En bra match! Säger Marcus, Iris håller med, de strålar.

Och det är på en gemensam framtid som Marcus Ericsson ska satsa en del av pengarna från Indy 500-vinsten, då han kammade hem 3,1 miljoner dollar.

– Vi har inte hunnit lyxa till det med något särskilt sedan vinsten, men vi kollar lite på hus. Jag gillar inte att slösa, jag har fokus på min karriär. Men kan vi hitta ett hus att bo i så är det perfekt, sen tycker vi båda om att resa så att unna oss att göra det är viktigt och något som vi värdesätter.

Marcus Ericsson är glad; det verkar han oftast vara. När SportExpressen följer honom under racinghelgen i Indianapolis och pratar med en rad människor runt honom är stjärnans glädje och positiva attityd något som alla tar upp.

Också i själva prestationen är personligheten viktig, Marcus Ericsson betonar den mentala biten.

– Jag jobbar mycket med målbilder, kvällen innan jag ska tävla kan jag ligga i sängen och se mig själv göra en bra start eller köra om andra billar eller se mig själv vinna racet. Minuterna innan ett race försöker jag se hur jag vill göra starten och första varvet innan jag faktiskt gör det i verkligheten.

I sovrummet har han en nyinköpt tv av stora mått. Här ligger han i sängen med vita lakan och tittar på och analyserar race efter och inför tävlingshelger. Ibland ligger Iris bredvid, eller så tittar de på film tillsammans - men Iris Tritsaris Jondahl gillar skräckfilmer och thrillers, Marcus Ericsson föredrar komedier och dokumentärer. En av de få saker paret inte är överens om är huruvida filmen ”Anchorman” är bra eller inte.

Marcus Ericsson vill lyckas med det som ingen gjort sedan 2010: att vinna både Indy 500 och hela säsongen. Paret har köpt en stor tv till sovrummet. Här, i sängen, tittar de på filmer tillsammans, och det är också här som Marcus Ericsson studerar race efter race. Hemma i lägenheten i lyxförorten Carmel i Indianapolis finns hyllor med pokaler, hjälmar och minnes-saker. Marcus Ericssons handskar. Marcus Ericsson spelar effektivt in innehåll till sina kanaler i sociala medier, idag ska skylten "Ericsson boulevard", som hängde i downtown Indianapolis efter Indy 500-vinsten, lottas ut till något av fansen.

Den röda tävlingsoverallen hänger på en galge på en av dörrarna i lägenheten; nedräkningen till lördagen har börjat. Men uppladdningen är inte förenad med strikta rutiner.

– Jag beslutade rätt tidigt i min karriär, när jag var 15-16 att jag inte ska ha några saker som jag måste göra varje gång, för den dagen jag inte kan göra det så kommer det inte att gå bra. Det enda jag gör är att jag trycker tre gånger på handleden innan jag ska köra, det är som att jag startar min kropp då.

Hur gör du för att hålla dig i fysisk form?

– Indycar är extremt påfrestande fysiskt, det är inte många som förstår de starka g-krafterna och att man ligger 80-90 procent av sin maxpuls under två timmar på racet. Jag har jobbat med Alex Elgh, min personliga tränare, i nio år nu och vi har ett upplägg där vi tränar en hel del styrka men kör mycket konditionsträning. Jag har börjat cykla väldigt mycket de senaste åren, jag cyklar minst 2-3 gånger i veckan men ofta mer, för att ha en stark grundkondition, sedan mixar jag det med det med styrka med mycket fokus på överkroppen, axlar och nacke för det är där g-krafterna kommer mest när man kör i de höga hastigheterna.

MARCUS ERICSSON OM….. ….stämpeln om att vara en ”pay driver”: – Jag skojade själv om det på presskonferensen efter Indy 500. Eftersom jag haft bra backning i min karriär och sponsorer så har jag fått en sådan stämpel, det är lätt att få en stämpel i sportens värld och det har varit svårt att sudda ut den. Fortfarande har folk snackat om det och det var skönt att visa att jag vann det största racet i världen. Då ville jag visa mot de som snackat skit om mig och min karriär. Att vinna världens största motortävling är ju ett sätt att visa att man är mer än en pay driver som det kallas. …pengar: – Det är inte en drivkraft, men som med alla sporter kan jag inte hålla på tills jag är 65 år gammal, man har ett mindre fönster när man är aktiv så därför vill man gärna dra in pengar. Det finns med men det drivs jag inte av, jag drivs av att lyckas sportsligt och vara bäst och vinna, det är min största drivkraft. …det roligaste med Indycar: – Det roligaste som jag anser med just Indycar är det är helt fantastiska bilar, vi kör i över 300 km/h, det är otroligt tuff konkurrens, det är förare från hela världen, det är en motorsport som är väldigt jämn, likadana bilar för alla så alla har lika stor chans att vinna så sett. I motorsport är det mycket material men i Indycar är det mycket mer upp till dig som förare. Vi får också köra på fantastiskt roliga ställen, som här på Indianapolis speedway som har sån historik. Jag älskar det jag gör, jag tycker att det är fantastiskt. …vädret vid race: – Sist vi körde på den här roadcoursen började det regna och då händer det väldigt mycket. Då kom jag fyra och tyckte det var skitkul. Men ofta föredrar jag som det är i helgen, torrt och soligt, för då vet man vad man har att jobba med, det blir mindre slump vad som är mer och avgör. Sol och 28 grader som den här helgen är optimala racingförhållanden. Visa mer

Det har hunnit bli torsdag eftermiddag och det är dags för Marcus Ericsson att åka till banan och möta medierna. Han fistbumpar reportrar, skämtar och skrattar. Han är svartklädd i solen, svettas bakom en röd Chip Ganassi-keps och solglasögon. Det är 30 grader och han besvarar tålmodigt frågor, pratar om perfektion, fokus och små marginaler, i intervju efter intervju visar han upp ringen, det är många som vill se den.

En viktig del av uppladdningen två dagar innan racet är att gå hela racingbanan till fots. Marcus Ericsson inspekterar de blåvita markeringarna som anger kurvorna, han och en teamkollega trampar med fötterna på en kant.

– De verkar ha ändrat så att man kan göra ut kurvan lite mer, det var mer uppbyggt hinder tidigare. Det är sådana detaljer man tar med sig, säger Marcus Ericsson.

Vi passar på att prata om Indycar versus formel 1, som Marcus Ericsson tidigare körde.

– Indycar är mer av en sport. Det är mer lika förutsättningar i Indycar och därför mer sportsligt. Indycar är roligare för där har jag som förare verkligen betydelse snarare än vem som har bästa bilen. Jag körde F1 i fem år och känner mig klar med det. Indycar är min nya utmaning och jag njuter av den. Målet är att vinna säsongen, jag skulle vara den första sedan 2010 att vinna både indy 500 och säsongen.

På kvällen åker Marcus Ericsson till ett välgörenhetsevent där han spontansjunger Abbas ”Dancing Queen” med husbandet.

Redan vid niotiden nästa morgon är det dags för träning på racingbanan. Än är läktarna tomma; det är 24 timmar kvar till racet.

– God morgon, hur är läget?, Marcus Ericsson kommer in med ett leende när han hälsar på alla i teamet.

Nu är den röda racingoverallen på och Marcus Ericssons personlige tränare Alex Elgh är på plats och hjälper honom på med glasögon, nackskydd, hörlurar och den gulblå hjälmen. Vid depå nummer 8 finns teamet, däck och extra bildelar. Att Indycar delvis är en materialsport rådet det ingen tvekan om. Under en racinghelg finns 32 däck på plats - och ett däck kostar 1000 dollar, motsvarande cirka 10 000 kronor.

Marcus Ericsson varvar motorn och gasar i väg - på en millisekund är han borta. Det luktar varmt gummi och bensinångor, öronpropparna tar bara bort det allra mest bedövande ljudet.

Snart är Marcus Ericsson tillbaka i depån, Alex Elgh tar upp ett paraply och håller upp det ovanför bilen medan mekanikerna skyndar sig att skruva och göra justeringar på bilen. Över tio personer i svarta byxor och röd Huski-tröja jobbar på bilen, och vi varje stopp får Marcus Ericsson en läsplatta med all data, sedan bär det av igen. Proceduren upprepas i en och en halv timme.

Efter träningen försvinner Marcus snabbt iväg i en golfbil som tar honom till invägningen, som sker både med och utan hjälm. Vid avspärrningarna trängs fansen och ropar ”Ericsson!”, han stannar till och signerar kepsar, papper och souvenirer innan han snabbt går tillbaka till garaget, det är bråttom till en träff med sponsorer, Marcus Ericsson berättar glatt och gärna om förberedelser och förväntningar.

Iris Tritsaris Jondahl ger Marcus Ericsson en lycka till-kyss inför kvalet. Medieuppmärksamheten kring Marcus Ericsson är stort och han ger otaliga intervjuer under helgen. En tradition två dagar innan racet är att gå banan till fots tillsammans med teamet. De tittar på små detaljer och eventuella förändringar.

Vid 13-tiden är det dags för kval som avgör på vilken plats han startar lördagens race.

Innan han sätter på sig hjälmen skyndar Iris fram och ger honom en kram och lycka till-kyss, sedan står hon vid sidan tillsammans med ett par andra förar-flickvänner.

Men det blir inte ens ett helt varv på banan för Marcus Ericsson - Iris Tritsaris Jondahl springer direkt fram till teamet och frågar vad som har hänt, varför han stannat. Det visar sig vara fel på motorn och det är så illa att den måste bytas ut. Enligt reglerna har teamet bara till klockan 17 på sig, så en kamp mot klockan väntar.

– Jag kände direkt att något var fel. Det är som det är. Motorsport är ju en materialsport och ibland brister det. Timingen hade kunnat vara bättre när man slåss om ett mästerskap, att åka ut i kvalet, det är klart att det är väldigt frustrerande. Att starta 25:a blir en tuff uppgift men det är bara att knyta näven och göra det bästa av det, det går inte att gräva ner sig för det här.

Marcus Ericsson måste lägga kvalproblemen bakom sig; under en timme på eftermiddagen sitter Marcus tillsammans med de andra förarna och skriver autografer. Köerna ringlar så långa att det inte tycks finnas något slut. Allt ifrån småflickor i färgglada klänningar till äldre män med amerikanska flaggan på kläderna kommer med vykort, planscher, leksaksbilar, flaggor, samlarobjekt, hjälmar.

Marcus tar tålmodigt emot fansen, ler och tar artiga selfies, ser glad ut och småpratar med Rinus Veekay som sitter bredvid.

– Man har fått skriva sin autograf sedan jag var 15. Den har blivit kortare med åren, i början tog det nästan en minut att göra alla krumelurer. Jag har signerat allt möjligt, till exempel barn i pannan, armar, skor, ölburkar, bilar…

Först sent på eftermiddagen, efter ytterligare möten med ingenjörerna, kan Marcus Ericsson pusta ut lite, tar på sig solglasögonen och står och pratar med Iris och folk i teamet och oss.

Vad har du gjort för uppoffringar för din karriär?

– Jag gick aldrig klart skolan och var aldrig hemma med kompisarna som åkte på resor. Jag flyttade till Japan när jag var 18 och fick lära mig att vara vuxen på egen hand. Det är en uppoffring att missa mycket med familj och vänner i Sverige när man dedikerar sitt liv till sin sport. Jag ångrar inte en sekund, jag älskar det jag gör och har fått uppleva så många häftiga grejer så det är fantastiskt, men det är klart att man missat en del av det ”vanliga” ungdomen.

Vid 17-tiden på fredagen är dagen på Indianapolis Motor Speedway egentligen slut, men idag ska något särskilt hända: Iris Tritsaris Jondahl ska få en tur på banan, iklädd Marcus Ericssons racingoverall, i en bil som legenden Mario Andretti ska köra.

Nu är det omvända roller: Marcus fotograferar och peppar Iris och kamerorna flockas runt de båda.

– Det var fantastiskt, sammanfattar Iris Tritsaris Jondahl efter det snabba varvet, håret knappt rufsigt av hjälmen.

Dagen innan racet får Iris Tritsaris Jondahl – iklädd Marcus Ericssons overall – en åktur på banan av racinglegenden Mario Andretti. Nu är det omvända roller: Marcus Ericsson peppar och hjälper flickvännen Iris Tritsaris Jondahl när hon sätter sig i en tvåsitsig bil för att få en åktur på banan i Indianapolis. Iris Tritsaris Jondahl snor åt sig en kyss medan paret väntar på att hon ska få åka i en bil på banan.

Vid 19-tiden åker paret hem till sig, det är dags att äta, analysera dagen, förbereda sig inför morgondagen men också slappna av.

Tolv timmar senare är Marcus Ericsson tillbaka på racingbanan för uppvärmning. Nu närmar sig allvaret. När han förbereder sig för att sätta sig i bilen på uppvärmningen är leendet frånvarande: nu är det fullt fokus som gäller.

En timme innan racet sitter han tillbakalutad i en soffa i teamets trailer.

Hur mår du?

– Det är bra, det är bra. Det är rätt så avslappnat faktiskt. Också för att det på grund av i går blir en allt att vinna-känsla. Det kan ju inte gå sämre än det gjorde i går. Det känns som att vi har en bra plan, vi har haft möten nu och diskuterat en strategi och har en bra game plan inför. Så jag känner mig avslappnad men ändå fokuserad och laddad.

Marcus Ericsson har varit på plats sedan sjutiden, efter en kväll där han studerade kvalet på den stora tv:n i sovrummet och sedan tittade på ett avsnitt av dokumentärserien ”Internets hatade man” tillsammans med Iris.

– Det är skönt också att stänga av lite, hjärnan går så mycket på högvarv kring racingen så det är skönt att kolla på något helt annat på kvällen.

En dryg timme innan racet laddade Marcus Ericsson upp med mat.

– Jag fick tamales med chips och salsa. Det kanske inte är bästa uppladdningen, haha!

Marcus Ericsson, en timme innan tävlingen, i sin trailer.

Utanför strömmar publiken till, området är fullt av stånd med mat och merchandise. Den som vill ha en röd Marcus Ericsson-tröja med en åtta på ryggen får betala närmare 700 kronor.

Det är en kvart kvar till racet: Marcus Ericsson tar då och då upp mobilen som han har i innerfickan på den röda racingoverallen, pratar med flickvännen, ler mycket men ser också fokuserad ut. För Marcus Ericsson försöker att göra det som ingen har lyckats med sedan 2010: att vinna både Indy 500 och hela säsongen. Inför det här racet leder han med nio poäng, men risken är stor att topplaceringen tappas nu när han ska starta sist. Men det är som Marcus Ericsson upprepat flera gånger, att allt kan hända hända i ett race.

Nationalsången spelas, för första och sista gången på hela Indyhelgen är det tyst på Indianapolis Motor Speedway. Marcus Ericsson tar av sig kepsen, sträcker på sig lite extra. Iris Tritsaris Jondahl står tätt intill sin kärlek, stryker honom varsamt över armen. Han ser stolt ut.

Några fistbumps och tummen upp senare sitter han i bilen.

– Det sista jag sa till honom är att du är snabbare ån alla, så go for it. Jag är den nervösa av oss, han är bara lagom nervös. Men jag har blivit lugnare, börjat vänja mig, ibland kan jag till och med njuta lite av racet för jag vet hur bra han är, säger Iris Tritsaris Jondahl.

Vi tittar på racet från Marcus Ericssons depå, det vilar en sammanbiten koncentration över teamet. Ingen säger ett ord på hela racet. Iris Tritsaris Jondahl står i sina klackar innan hon sätter sig på den lilla golfbilen, hennes glittriga handväska bredvid en kvarlämnad Chip Ganassi-keps. Hon följer racet via en app och har också tillgång till radiokommunikationen i bilen, huvudstrategen Mike O’Garas lugna röst ger korta, uppmuntrande meddelanden, ofta följt av buddy.

Marcus Ericsson kämpar sig under racet upp placering för placering. Det slutar med en elfteplats. Strax efter det 70:e varvet börjat teamet packa ihop: en viss besvikelse och trötthet ligger i luften. När Marcus Ericsson kliver ut ur bilen och drar av sig hjälmen är han svettig, rufsig, sätter sig på muren vid depån, det tar en liten stund innan solglasögonen åker på och han återigen ler som han brukar.

– Det var en bra dag på jobbet ändå med de förutsättningar vi hade, att starta 25:a. Målsättningen var att hamna topp tio och det klarade vi nästan.

Nu är han på andraplats i totalen för säsongen, nio poäng efter Will Power. Fyra race återstår. Efter otaliga intervjuer vid depån kan han återförenas med sin Iris; snart ska de hem till lägenheten i Carmel och vila, ha lite vardag innan uppladdningen innör nästa race börjar på allvar. Iris Tritsaris Jondahl går tätt intill honom.

– Han gjorde ett bra jobb, jag är stolt. Men jag skulle vara stolt även om han kom 25:a.

Marcus Ericsson, Iris Tritsaris Jondahl och Expressens reporter Adrianna Pavlica.