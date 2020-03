Hockeyligor, fotbollsligor, konserter, formel 1-premiären i Melbourne...

Listan är lång över evenemang som ställts in i spåret av coronaviruset framfart.

Men den amerikanska racingserien Indycar planerade i det längsta att genomföra helgens premiär.

Men bara timmar efter det ursprungliga beskedet att genomföra tävlingarna tvärvände arrangören. Helgens premiär ställs in.

– Det känns som helt rätt beslut av Indycar att ställa in. Såklart jättetråkigt eftersom vi alla vill ut och köra race. Men hälsan måste gå först och i ett sådant läge vi är i nu vore det fel att köra vidare även utan publik, säger Marcus Ericsson.

– Bi är alla oroliga för vad som händer just nu och jag tänker främst på nära och kära som är i riskzonerna. Nu hoppas jag att situationen blir bättre närmaste tiden och att vi sedan kan dra i gång säsongen i sommar, fortsätter han.

Ericsson om inställda tävlingen

Den förre formel 1-föraren Marcus Ericsson är inne på sin andra säsong i Indycar och numera stallkompis med fjolårets bäste rookie Felix Rosenqvist.

Meningen var att han skulle ha sin flickvän Alexandra Zaitseva och familj från Sverige på plats i Florida i helgen. Men de planerna ändrades.

– Pappa och ena brorsan Pontus skulle ha kommit, men de ställde in resan. Alla andra vänner och gäster har också ställt in eller åkt hem till Sverige. Alexandra skulle följt med hit, men i torsdags morse när vi skulle åka till flygplatsen tog vi beslutet att hon skulle stanna hemma i Indianapolis på grund av osäkerheten med Corona, berättade Marcus Ericsson innan beskedet att helgens tävlingar ställs in kom.