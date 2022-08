”Han var jävligt sur, jag var också jävligt sur”

Midnatt natten till söndag körs säsongens 15:e race i Indycar.

Bara tre race återstår innan det avgörs vem som blir mästare och det kommer bli en stenhård duell ända till slutet i den tätaste titelstriden i Indycar på över 20 år.

Fem förare är verkligen med i fajten om att bli mästare.

Ställningen just nu:

1. Will Power, 450 poäng.

2. Scott Dixon, 444 poäng.

3. Marcus Ericsson, 438 poäng.

4. Josef Newgarden, 428 poäng.

5. Alex Palou, 417 poäng.

Även sexan Scott McLaughlin (392 poäng) och sjuan Pato O`Ward (391 poäng) är med i toppstriden, men behöver verkligen ”hjälp” av flera andra för att lyckas bli mästare.

– Topp fem har verkligen en realistisk chans att bli mästare, men egentligen är vi sju om det. Det går inte att räkna bort McLaughlin och O`Ward. Det är otroligt tufft och jämnt, säger Marcus Ericsson, som efter segern i klassiska Indy 500 ledde mästerskapet, men haft det tuffare på slutet.

– Jag är ganska besviken på mina fyra sista race. Innan dess ledde jag mästerskapet ganska ordentligt. Jag vill aldrig skylla på otur, men jag har inte haft så mycket tur på slutet. Jag har haft bra fart i alla de fyra racen, men det har varit lite väl mycket ”stolpe ut”, säger Marcus.

Totalt kaos i Nashville

Särskilt de två senaste racen svider.

På racerbanan i Indianapolis fick han ett motorfel under kvalet, som han sen inte kunde genomföra, och han tvingades starta sist av alla.

Att sen sluta på elfte plats var förstås en bra prestation, men där försvann viktiga poäng.

Senast i Nashville var det totalt kaos på banan. Med en lång rad kollisioner och halva loppet kördes under gul flagg.

Marcus Ericsson lyckades köra upp till femte plats, men blev sedan påkörd av förre formel 1-föraren Romain Grosjean och till slut kunde inte Ericsson slutföra loppet.

– Vad ska man säga? Det var sjukt frustrerande. Det var ett helt galet race. Men jag får akta mig för att kasta sten i glashus. Det var ett lika galet race i Nashville förra säsongen och då var det jag som stod där som segrare. Då hade jag turen på min sida, det hade jag inte senast.

Bråk på twitter

Det var också väldigt irriterat mellan flera av förarna.

Ericsson blev arg på fransmannen Grosejan.

Strax efter deras smäll dundrade amerikanen Josef Newgarden in i just Grosejan, som blev rasande på Newgarden.

Efteråt var Newgarden väldigt syrlig mot Grosjean och i en tv-intervju sa amerikanen:

– Välkommen till Indycar. Det är tajt. Grosjean har varit den som orsakat saker tidigare. Jag vet inte vad jag ska säga till honom. Jag är glad att jag var före honom, det var det viktigaste. Man vill vara före honom i sådana situationer för det är ett väldigt tajt race. Om man inte är aggressiv tillbaka blir man bortkörd. Det är så det fun

Och när Grosjean sedan skickade ut tre ilskna emojis, riktade mot Newgarden - då tog Ericsson chansen att dela ut en liten snyting och svarade på den tweeten med meningen:

”What goes around comes around”.

Som kan överskattas till: ”Som man bäddar får man ligga”.

Marcus Ericsson valde också att dela ett inlägg där Romain Grosjean anklagas för att ha dubbelmoral.

Fredssamtal med Grosjean

Ericsson och Grosjean har varit arga rivaler sedan de körde formel 1 mot varandra, då fransmannen en gång helt grundlöst anklagade Ericsson för att ha kört på honom.

Har ni pratat ut efter senaste racet och bataljen på twitter?

– Det kanske inte var så genomtänkt av mig att skriva som jag gjorde på twitter. Men jag kände att det var han som orsakat situationen som gjorde att jag fick bryta. Och att det sen kändes som han fick vad han förtjänade när Newgarden körde på honom. Men nu har vi pratat ut med varandra. Vi hördes på telefon efter våra tweets.

Oj, hur var det samtalet?

– Han var jävligt sur, jag var också jävligt sur, säger Marcus och kan sen inte låta bli att skratta.

– Det är ingen fara mellan oss längre. Jag har kollat igenom situationen igen och han gör egentligen inget fel, även om han sätter mig i en jävligt dålig situation. Samtidigt kan jag se det från hans sida. Det är racing, det blir så här ibland.

Grosjean visade också Ericsson förståelse för att svensken blev förbannad, när han är inbladad i toppstriden och tappar viktiga poäng.

– Sedan enades vi om att Newgardens manöver som gjorde att loppet tog slut för Grosjean inte var så snygg. Det stora problemet är att det varit lite för många sitationer som tillåts, säger Marcus och berättar att förarna haft ett ”krismöte” via sin chattgrupp.

– Det är Indycar. Det ska vara tuff racing. Vi älskar det. Men det måste finnas gränser. Det är som i hockey - det ska vara hårt och fysisk hockey. Men det får inte spåra ur.

Många av förarna tycker det saknas disciplin och respekt för varandra. Vilket inte minst var tydligt i det som Marcus kallar ”kraschfesten” i Nashville.

– Vi förare har sagt att vi måste ha ett möte med domarna för att hitta en bra nivå. Vi vill ha hård racing. Men alla måste tagga ner lite och vi måste respektera varandra mer där ute.

Marcus säger att han själv blev påkörd fyra-fem gånger i det senaste racet i Nashville, och han var själv i närkontakt med andra några gånger.

– När man kör om mästerskapet vill man ju inte ta de största riskerna heller. Att tvingas bryta ett lopp, det kan förstöra alla vinstchanser. Jag låg femma och sexa i Nashville, hade jag kommit i mål så högt upp då hade jag haft ledningen i mästerskapet nu.

”Ovaler har varit min styrka”

Helgens lopp - Bommarito Automotive Group 500 - på ovalbanan World Wide Technology Raceway, strax utanför downtown St Louis startar strax efter midnatt till söndag svensk tid.

Regerande Indy 500-mästaren har visat att han trivs på ovaler och har tidigare kommit som bäst på femte plats på just den här banan i St Louis.

– Jag har inte fått någon riktig fullträff där ännu. Kommit femma och sexa de senaste två åren. Men ovaler har varit min styrka i år och det känns positivt. Det är en bana svår att köra om på. Så kvalet blir viktigt. Och att göra bra depåstopp och minimera misstagen, sa Marcus före kvalet natten till lördag svensk tid.

Känner du dig optimistisk inför avslutningen?

– Det känns riktigt bra faktiskt. Det är fantastiskt att vara med i mästerskapsfajten. Jag känner mig taggad och motiverad. Sen ser jag det så här: jag har vunnit Indy 500, det är största racet, jag är med och slåss om mästerskapet, jag har allt att vinna.

Vem är det mest press på de sista racen?

– Ingen mer än någon annan ändå. Alla där framme har chansen att vinna. Ingen är favorit mer än någon annan. Så jämnt är det.

Kvalet blev alltså en succé för svensken som var väldigt nära sin första pole position i Indycar.

Han var etta när endast en förare återstod, ledaren i mästerskapet Will Power.

Men Power avslutade bäst.

Han tog sin 67:e pole position genom tiderna i Indycar och delar därmed rekordet genom alla tider med legendaren Mario Andretti.

– Jag är väldigt stolt över vår bil i dag och mitt team som gjorde ett väldig bra jobb med bilen. Detta är mitt bästa kval i min Indyvar-karriär. Vi får se vem som är snabbast i racet i morgon, sa Marcus efter kvalet.

Kan bli tre svenskar i Indycar

Annars har Marcus Ericsson också jublat över andra svenska framgångar.

I klassen under Indycar - Indy Lights - är Linus Lundqvist på väg att bli mästare. Han vann loppet senast i Nashville (hans femte seger den här säsongen).

Med fyra race kvar pekar allt mot totalseger för Lundqvist.

– Blir han mästare då får han automatiskt köra tre race i Indycar nästa år och som han kört har han bra chans att ta en ordinarie plats nästa år. Jag hoppas förstås att Felix Rosenqvist blir kvar i Indycar.

Det kan bli tre ordinarie svenska förare i Indycar nästa år, eller hur?

– Ja, det hoppas jag verkligen kommer hända. Det hade varit sjukt mäktigt med tre killar från lilla Sverige i Indycar, säger Marcus.

Efter helgens lopp återstår alltså bara två tävlingar den här säsongen.

* 4 september, Portlands Grand Prix, racerbana.

* 11 september, Firestone Grand prix, Monterey, racerbana.

