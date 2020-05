Gav svenske stjärnan miljoner i en resväska

Svenska racingfans minns nog Stefan ”Lill-Lövis” Johanssons formel 1-karriär från åren i klassiska Ferrari och McLaren under mitten av 80-talet.

Men Johansson hade också en sejour i det kortlivade Onyx-stallet.

”Lill-Lövis” skrev på för Onyx inför stallets första F1-år 1989.

– Jag hade förhandlat mitt kontrakt året innan med en annan konstig figur som då var investeraren i teamet. Och han hade ingen riktig kunskap om racing utan det var bara en sån där affärssnubbe som ville hänga med litegrann. Och stort ego, som de flesta som av dem som kom in i F1, och han ville då förhandla mitt avtal själv.

Johansson kände att hans motpart inte riktigt hade koll på läget.

– Så jag tänkte, jag drar till utav helvete och ser vad han säger. ”Ja, okej”, sa han och skakade hand direkt! Så det hade jag inte riktigt väntat mig, haha, säger Johansson.

Det var ett något av ett tecken på hur säsongen skulle gå.

Tog en pallplats i Portugal

Inför formel 1-premiären i Brasilien fick Johansson och andra föraren Bertrand Gachot hann nätt och jämnt värma upp inför loppet eftersom bilarna flögs ner från England i sista stund.

På nåt sätt gick det ändå rätt bra för nykomlingsteamet, och Stefan Johansson tog en pallplats på Portugals grand prix i september, efter Gerhard Berger och Alain Prost.

Champagne-sprut för Stefan Johanssons tredjeplats i Portugal 1989. Foto: SUTTON MOTORSPORTS/ZUMA PRESS/IBL Stefan "Lill-Lövis" Johansson i loppet som gav en pallplats med Onyx-stallet. Foto: SUTTON MOTORSPORTS/ZUMA PRESS/IBL

– Stallet var fantastiskt, det var så otroligt bra killar allihop. Vad vi gjorde under det gjorde, om du tänker efter, och tittar på historien på förstaårsteam i F1, då var det ju ett mirakel det vi gjorde första året. Topp tio i mästerskapet, podium första året. Jag tror inte det är nåt team som har lyckats upprepa det sen dess egentligen.

Det var det där med lönen, ändå. Den lyste fortsatt med sin frånvaro.

Men Johansson hade bra tumme med Jean-Pierre Van Rossem, som blivit storägare i stallet.

Belgaren Van Rossem var vad som brukar kallas ”färgstark”.

Man kunde också kalla honom marxist, anarkist och heroinist, för det var han också i olika omgångar. Och jo, just ja, folkvald politiker.

På 70-talet hade han flyttat till USA och byggt upp ett företag men gick i konkurs när pengarna gick till droger, och hamnade i fängelse för bedrägeri för första gången.

Men lebemannen Van Rossem kom tillbaka.

Han, som var utbildad ekonom, grundade investmentbolaget Moneytron och lanserade sig själv som aktieguru. Nyckeln till framgången skulle ha varit en superdator som kunde förutse marknadens svängningar. Detta under till maskin syntes dock aldrig till, för den hade Van Rossem inlåst på sitt kontor. Sa han.

Sa sig äga 108 ferraribilar

Men investerarna kom i alla fall och mannen med hippielooken kunde leva gott på de motsvarande 70 miljarder kronor som Moneytron skötte.

Uppskattningarna av hans egen förmögenhet pendlade kraftigt, men lär ha uppgått till flera miljarder kronor när han stod på topp.

Han levde vidlyftigt och sa sig äga inte färre än 108 Ferraribilar.

– Han var en schyst kille, trots att han… såg konstig ut och ofta uttalade sig kontroversiellt. Men vi kom jävligt bra överens han och jag, så han lovade: ”Du ska få pengarna.”

Och så en dag i oktober 1989, när Stefan Johansson var i Japan för att förbereda sig för Japans GP på Suzuka ringde telefonen. Måndagen eller tisdagen före loppet, som Johansson minns det.

Det var Van Rossem.

– ”Öh, kan du komma till Imperial Hotel, klockan tio i kväll?”, sa han. Då hade han flugit dit med sitt privatjet från Europa till Japan. Fan vet vad bara det kostade.

Jean-Pierre van Rossem under tiden som stallägare i formel 1. Foto: SUTTON MOTORSPORTS/ZUMA PRESS/IBL

Johansson åkte till lyxhotellet och mötte Van Rossem och hans entourage ”i en svit med typ fyra sovrum”.

– Han sa ”kom här, kom med mig här”. Och så gick han till ett sovrum. Och då hade han en resväska där, full med kontanter.

Van Rossem hade tagit ut belgiska franc innan han åkte hemifrån.

– Det var hela min lön för hela året i den där jävla väskan, haha! säger ”Lill-Lövis”.

– Men så sa han ”Jag måste ha resväskan, du får inte ta den.” Så jag fick ta två såna här stora jävla tvättpåsar som de har på hotellen för tvätten, de var fulla med kontanter. Och sen fick jag gå igenom lobbyn på hotellet med det där, och sen ta en taxi tillbaka till mitt hotell.

Han hade inte sagt nåt på förhand?

– Nej! Ingenting, inte ett ljud. Det var bara ”kom till hotellet.” Jag tror han sa ”I have something for you”, mer än så var det inte.

Vad tänkte du när du såg pengarna?

– Haha, ja… jag kommer inte ihåg riktigt. Men en angenäm överraskning, det var det.

Hur mycket pengar var det, miljoner?

– Ja, flera miljoner kronor. Helt otroligt. Det var galna tider.

Som tur var kunde en av Johanssons japanska vänner hjälpa honom med tvättpåsarna dagen efter, och de lyckades få in pengarna på ett bankkontor och föra över dem till Johanssons konto i Europa.

– Det var hela tiden sånt med Van Rossem, det var sjukt. Helt idiotiska grejer hela tiden. Allt som hände med honom, det skulle man kunna skriva en bok om, de där månaderna.

Johansson lämnade Onyx 1990, och det gjorde Van Rossem också.

”Den galne belgaren”, som Johansson kallar honom, hamnade i trassel igen när han höll på att köpa in sig i ett franskt bolag, men hans check på 54 miljoner dollar saknade täckning. Moneytron-korthuset rasade ihop som ett pyramidspel och det blev en kort vända i fängelse igen.

1990-talet blev, eh, händelserikt för Van Rossem som åkte på en femårig bedrägeridom igen men lyckades skjuta upp delar av straffet – genom att se till att bli invald i det belgiska parlamentet!

– Om 200 000 personer röstar på en sån person som var i fängelse så är det för att de känner att de andra kandidaterna är ännu mer korrupta. Folk här måste vara hopplösa som röstar på en dåre som mig, sa han då.

Van Rossem var också en flitig författare och gav ut en rad böcker i allt från ekonomi till en guide över Belgiens bordeller (med betyg). Han dog 2018.