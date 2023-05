Daniel Ricciardo följer i Lewis Hamiltions fotspår och dök under måndagskvällen upp på Met-galan.

Den årliga galan är en av modevärldens största festkvällar. Metropolitan Museum of Art i New York samlar under kvällen in pengar till museets kostym- och modeavdelning.

Den före detta formel 1-föraren och numera reserven i Red bulls team var en av alla stjärnor som hade bjudits in till galan i New York.

På röda mattan fångades Ricciardo på bild när han spanade in skådespelaren Anne Hathaway som poserade för kamerorna.

Bilderna från röda mattan har fått stor spridning på sociala medier. Danska BT skriver att tittare utsett det till Met-galans bästa ögonblick.

Kamerorna fångade också när F1-profilen pratade med Hathaway.

I videoklippet går skådisen fram och hälsar på Ricciardo och avslöjar sin kärlek för motorsporten.

– Trevligt att träffas. Wow! Jag är ett stort F1-fan, säger Anne Hathaway i klippet.