Det är fullt upp för Felix Rosenqvist. Det är alltid mycket uppmärksamhet kring ”racingens största spektakel”, som Indy 500 kallas, men ännu mer i år för Rosenqvist, efter kvalet, där han körde in som tredje snabbaste förare.

– Det gäller att få till den där perfekta balansen och känslan. Kvalet är lite mer av ett ingenjörsprojekt – det är klart att det är utmanande att ”uträtta” det också, men du måste ha en bra bil och det var tio av tio, för mig och mina ingenjörer, säger Rosenqvist som är på väg till ytterligare ett evenemang med sponsorer och fans i Indianapolis när han klämmer in en pratstund med Expressen ett par dagar före racet.

31-åringen från Värnamo, som tävlar för Arrow McLaren, kör deras bilar även utanför banan. Han sitter i en McLaren GT. ”Lite mer väganpassad”, är omdömet om sportbilen som går från från 0 till 200 på nio sekunder, och det säger kanske ännu mer om bilen han kör på jobbet, där han brände på i obegripliga 376 kilometer i timmen i kvalet.

Felix Rosenqvist inför Indy 500

Loppet på söndagskvällen, svensk tid, blir femte Indy 500 för svensken som blev årets rookie i Indycar 2019. I fjol körde han, i skuggan av Marcus Ericssons seger, in på en fjärdeplats.

– Indy är en sån där bana där erfarenheten lönar sig mer än nån annanstans. Förra året när vi hade den fajten mellan mig, Marcus, Pato och Tony i slutet av racet – det var guld värt att få den erfarenheten, och känna hur det kändes att vara där uppe och slåss de sista varven. Efter det känner jag verkligen att jag vet vad det innebär, och hur det ska kännas, och vad man behöver i sista biten för att kunna vinna.

Han är förhoppningsfull över utsikterna i år, med tanke på startplatsen i första ledet.

Ja, jo, det är fortfarande 200 varv som ska köras runt ovalen i svindlande hastigheter, men enligt statistiken har 42 procent av Indy 500-vinnarna börjat de 80 milen från de tre platserna allra längst fram.

– Ligger du längre bak är det väldigt svårt att ta sig fram, luften blir så störd där bak, så det är väldigt svårt att göra några omkörningar, det är lätt att bara hamna i ett tåg, så att säga. Då måste man ta alla platser i depån. Ligger man där framme där jag startar har man ett helt annat utgångsläge, du ligger där du vill vara. Och du kan även spara bensin bakom andra bilar, så på så sätt är det ett optimalt utgångsläge. Och inte bara det – också känslan. Som det har känts hela månaden – det har varit topp. Så det är ett bra läge.

Rosenqvist: ”En är glad, resten sura”

Han säger att målsättningen är att gå i mål på en bättre plats än vad han startat ifrån. Och börjar man som trea, så…

– Indy är ju ett sånt race där en är glad och resten är sura efteråt – the winner takes it all. Sen kan man ju ha större perspektiv på det och se på poäng till mästerskap och så där. Så kommer du topp fem i Indy så är det kanon. Det gjorde jag förra året och då var jag nöjd med det. Men nu känner man, med tanke på utgångsläget så vill man lite mer i år. Och har vi en chans att vinna kommer vi gå för det.

De sista justeringarna har handlat om att anpassa bilen efter de yttre förutsättningarna. Efter en rätt kall maj i Indiana pekar prognoserna på över 25 grader till söndagens lopp – vilket kan bli en utmaning för teamen.

– Även fast banan ser likadan ut visuellt så lever den sitt eget liv med luftfuktighet, temperatur, bantemperatur, hur mycket moln det är och solen ligger på banan. Man får vara väldigt anpassningsbar. Det kan vara att det ändras nån grad och så faller liksom hela… man kommer ur ”fönstret” när bilen är bra. Det är väl det som är största frågetecknet, säger han.

Förutom att årets största Indycar-race tar energi och fokus är det dessutom fullt upp på andra håll för Rosenqvist: Han har nyligen köpt hus i Carmel, i utkanten av Indianapolis.

– Det är nån vecka sen, bara. Det är kul. Det är fix med mattor och gardiner och sängar och grejer. Men det ger sig.

Felix Rosenqvist nya kärlek

Han bor där med flickvännen Emille Sutt.

För fans som följt Rosenqvist nära är det ett rätt nytt ansikte.

I fjol var Felix Rosenqvist med i TV4:s ”Playmakers” tillsammans med dåvarande sambon Caroline Björkqvist, men det förhållandet tog slut runt samma tid som programmet sändes.

Det blir första Indy 500 för Emille nu, då?

– Precis. Det blir nytt på alla fronter här för henne, hon håller på att rätta sig in här i USA, säger Rosenqvist.

De har varit tillsammans ”några månader”.

– Det är fortfarande relativt nytt. Vi trivs jättebra, hon är med mig hela tiden här. Det känns skitkul. Hon är ett väldigt bra stöd.

Var hon racingintresserad när ni träffades?

– Nä, ingenting. Noll komma noll racingintresse. Så varje dag är det nya lärdomar… Men det är rätt skönt. Det är inte därför vi träffades, liksom.

Det går ju jäkligt fort och det är höga insatser – är hon nervös när du kör?

– Jag tror inte hon var så nervös i början, men i och med att hon har satt sig in mer och mer i racing så känner hon en större nervositet; hon vet vad som är på spel. Innan var det mer nånting jag gjorde, som hon inte var så intresserad av. Nu när hon är inne i det blir man mer investerad i det, emotionellt. Det är kul att se passionen växer för varje race.

