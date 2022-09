AlphaTauriföraren Pierre Gasly förebreder sig i detta nu för söndagens formel 1-lopp i Singapore.

Väl under fredagens träning utspelade sig dramatiska bilder för fransmannen. Detta då han tvingades in i depåområdet under träningen.

På bilderna från träningen syns då Gaslys bil att brinna och ett kaosartade scener utbryter. Samtidigt springer personer från ett team nära händelsen, Aston Martin, fram för att släcka branden som utbryter i Gaslys bil.

Stora lågor slog sedan upp från Gaslys bil samtidigt som han satt kvar i den.

När branden väl släckts kunde Gasly lämna bilen till synes oskadd.

– Det brinner ordentligt här. Någonting har läckt i alla fall, säger kommentatorn Janne Blomqvist i Viaplay.

Gasly kunde sedan även återvända ut på banan för den andra delen av träningen. Inför söndagens lopp ligger han på elfte plats i sammandraget.

