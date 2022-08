Veteranen Scott Dixon vann.

Felix Rosenqvist slutade sjua.

Men det var de elva förarna som tvingades bryta som snodde åt sig de flesta rubrikerna efteråt.

Förre formel 1-föraren Romain Grosjean var – precis som han varit många gånger tidigare – förbannad efter att fransmannens lopp tog slut med fem varv kvar.

”Välkommen till Indycar”

Han fick direkt svar Josef Newgarden i en tv-intervju.

– Välkommen till Indycar. Det är tajt. Grosjean har varit den som orsakat saker tidigare. Jag vet inte vad jag ska säga till honom. Jag är glad att jag var före honom, det var det viktigaste. Man vill vara före honom i sådana situationer för det är ett väldigt tajt race. Om man inte är aggressiv tillbaka blir man bortkörd. Det är så det funkar i Indycar. Jag gillar det inte, men det är den sporten vi håller på med, säger den 31-årige hemmaföraren som var den som körde på Grosjean bakifrån.

Romain Grosjean i sin tur var den som körde på Marcus Ericsson, som även han fick bryta med fyra varv kvar efter mekaniska problem.

På Twitter skickade Grosjean sedan ut tre ilskna emojis. Förmodligen i riktning mot Newgarden.

Marcus Ericsson tog snabbt chansen att vrida om lite i rivalens sår och svarade:

”What goes around comes around”

Det kan översättas till något i stil med ”som man bäddar får man ligga”.

Marcus Ericsson valde också att dela ett inlägg där Romain Grosjean anklagas för att ha dubbelmoral.

Grosjean kallade Ericsson ”idiot”

Marcus Ericsson och Romain Grosjean har inte varit de bästa av vänner genom åren direkt.

Under deras gemensamma tid i formel 1 var Grosjean rasande på svensken efter Shanghais GP 2016.

– Den där idioten Ericsson körde på mig i kurva ett och bröt av min framvinge. Han såg ingenting, han förstod ingenting. Jag tycker att han borde öppna sina ögon, sa han till franska Canal Plus.

Romain Grosjean skyllde även en krasch, som han enligt tv-bilderna orsakade på egen hand, under Azerbajdzjans GP 2019 på Marcus Ericsson.

– Vi tror att han körde på oss, sa Grosjean.

Ett uttalande som blev en snackis där kepsar med ”Ericsson did it” trycktes upp av vissa formel 1-fans.

Nästa Indycar-lopp, det tredje sista för säsongen, körs i Bommarito, St Louis den 20 augusti. Marcus Ericsson är trea i sammandraget.

