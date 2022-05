För första gången i år tog sig inte Charles Leclerc i mål.

Den Monacofödde Ferrari-föraren gick under söndagen ut i pole position men var tidigt inblandad i en incident. Leclercs bil drabbades av tekniska problem och han tvingades kasta in handduken redan efter 27 varv under Barcelonas Grand Prix.

– Nej! Nej! Vad är det som händer?, hördes han säga på teamradion.

Segern gick i stället till Red Bulls Max Verstappen som därmed petade ner Leclerc till en andraplats i totalställningen.

Förlorade miljontals kronor

Det brutna loppet var snopet för 24-årige Leclerc, men det var fler som grämde sig.

Att Leclerc inlett säsongen på ett fint sätt gjorde honom till en av favoriterna inför helgens tävlingar - även hos spelbolagen.

Det fick hiphopstjärnan Drake att känna sig säker på sin sak och till 2.5 gånger pengarna och satte hela 186 000 pund (närmre 2,3 miljoner kronor) på att Leclerc skulle ta hem det något raparen också delade med sig av på sociala medier.

Hur det slutade vet vi redan.