”Det var helt förfärligt – men han har fått tillbaka glimten i ögat nu”

Men nu har Oliver Solberg fått tillbaka den där glimten i ögat, och är redo att slå sig tillbaka in i rallyns finrum.

Efter fredagens Race of Champions-träning på Pite Havsbad dyker Oliver Solberg upp bland journalisterna, redo att svara på frågor. Men det är något som inte står riktigt rätt till.

Solen har gått ner i Piteå och vinden blåser kallt.

Det är fem minusgrader – och Solberg står i bara badbyxor.

– Fryser du inte?!

Den 21-årige svensken medger att det är lite kyligt. Han ursäktar sig och går i väg. Han ska nämligen bada isvak.

Solberg blir borta... en hel dag. Sedan återvänder han. Redo att prata.

– Jag lovade ju!

Oliver Solberg badar isvak. Foto: Jean-Francois Galeron / 0JFX8588.jpg

Race of Champions är ett unikt evenemang i motorsportvärlden. I en bransch där pengar och politik ofta styr är förarna under konstant stress med en rädsla att förlora sina platser, något som i sin tur leder till att ens teamkamrater även blir ens värsta rivaler.

Helgen i Piteå är dock annorlunda. Det är den enda tävlingen på året där resultatet egentligen inte spelar någon roll, och där förarna i stället kan slappna av och umgås med både sina egna och varandras familjer.

– Alla hoppar runt nakna, det är så det är här... så klart! Nej, men. Igår kväll satt vi i bastun rätt länge. Sen tog vi ett isbad i havet. Men vi är ju alla rätt tävlingsinriktade här, så det blev så klart en tävling av det hela. Jag tror att Johan Kristoffersson vann med sina åtta minuter. Vi körde honom nästan till sjukhuset, men han överlevde, berättar Tanner Foust, som bland annat vunnit guld i X Games och varit programledare för den amerikanska upplagan av ”Top Gear”.

– Jag älskar det här evenemanget. Det du ser från utsidan är bra, men det som folk inte får se är omklädningsrummet och allt skitsnack där inne. Jag älskar att få chansen att lära känna de andra förarna och prata om riktiga saker som våra familjer och hur man balanserar livet på ständig resande fot.

Bland familjerna är det dock en som sticker ut lite extra.

Far och son-duon Petter och Oliver Solberg tog hem lagtävlingen under Race of Champions ifjol och var laget på allas läppar inför årets upplaga, som även den kördes i Piteå.

– Det är fantastiskt. Det här är ju den enda grejen vi gör tillsammans så att vinna är helt otroligt kul, säger Oliver Solberg.

För pappa Petter är det en dröm att få köra tillsammans med sin son.

– Det är sjukt, helt sjukt. Särskilt eftersom han är här på grund av alla sina starka meriter. Att få göra det här tillsammans är helt otroligt.

Förarna i samtal i Piteå i januaro. Foto: Jean-Francois Galeron / 0JFX8897.JPG Foto: Will Taylor-Medhurst / TM2_3474_ED.jpg

”En jättenöjd och en skitsur”

Duon ställdes dock inför en stor utmaning under Race of Champions-helgen.

Efter att ha försvarat lagtiteln och tagit hem lagtävlingen för andra året i rad var det nämligen dags för den individuella tävlingen – där Petter och Oliver Solberg ställdes mot varandra direkt i det första heatet.

– Om jag var pappa hade jag låtit min son vinna, pikade den fyrfaldige formel 1-världsmästaren Sebastian Vettel, som också var på plats i Piteå.

Men riktigt så funkar det inte i familjen Solberg.

– Det tog nio timmar att köra upp hit och vi ska ju hem igen. Vi kommer nog inte att prata alls. Vi är båda dåliga vinnare och dåliga förlorare, säger Oliver.

I slutändan blev det Oliver som slog ut pappa Petter i åttondelsfinalen av den individuella tävlingen, innan han själv tvingades se sig besegrad i kvarten.

Som tur är så kommer de inte vara ensamma i bilen hem. På plats i Piteå var nämligen även Pernilla Walfridsson. Hon är själv en framgångsrik rallyförare, men var den här helgen främst med i rollen som mamma och hustru.

Hon visste redan på förhand att det skulle bli en jobbig resa hem.

– Jag får bara förbereda mig på att jag kommer ha en som kommer vara jättenöjd och en som kommer vara skitsur, säger hon och skrattar.

Du får medla?

– Ja... Det blir så här, du vet, man får säga ”du hade ju bättre split-tid” och försöka hitta på något så att det blir bra i alla fall.

Det står ju Oliver på din mössa... är det han som är lite favorit ändå?

– Nej nej, jag hejar ju på båda två. Men nu har vi gjort i ordning lite kläder för Oliver så då får jag väl använda dem och stötta honom. Jag har gått med Petter-kläder så länge så det får bli Oliver nu.

Tunga året: ”Helt förfärligt”

Oliver Solberg har ett tufft år bakom sig.

Hyundais teamchef Andrea Adamo lämnade i slutet av 2021 – och då fanns det plötsligt ingen som styrde teamet.

– Vi lämnades utan någon som tog beslut och vi blev sena med bilen och fick stressa med den. Så hela första halvan av säsongen var en kamp för alla i teamet och tyvärr allra mest för Oliver, säger Thierry Neuville, lagkamrat med Solberg i Hyundai under fjolåret.

Solberg fick dela teamets tredjebil tillsammans med Dani Sordo med en fjärdeplats i Belgien som säsongens bästa resultat. Det var dock inte tillräckligt för Hyundai, som i oktober meddelade att man inte förlänger sitt kontrakt med Solberg.

Oliver Solberg. Foto: Micke Fransson/TT / TT NYHETSBYRÅN

Den 21-årige svensken har till årets säsong därför tvingats tillbaka ner till WRC2, där han kör för Toksport.

– Det är så det är. Det var en tuff säsong helt klart. Det var mycket som var bra, men också mycket som var dåligt. Det var en svår tid i teamet, en väldigt politisk tid. Men jag är väldigt nöjd med vad jag har nu, säger Solberg.

För mamma Pernilla var det jobbigt att se hur fjolåret utspelade sig.

– Det var helt förfärligt. Det här att ha barn som går igenom något väldigt tufft och man kan inte göra någonting... man kan bara säga att allt ordnar sig. Det finns värre grejer, men för honom där och då så var ju det här det värsta han gått igenom. Och att vi då säger att vi vet att det blir bättre, det hjälper ju inte honom. Så det var faktiskt väldigt jobbigt att se.

Hon fortsätter:

– Han har fått tillbaka den här glimten i ögat nu. Det är en annan bil och ett annat team och okej, han går ju ner en klass i år, men att då få tillbaka den här körglädjen det var fantastiskt kul att se. Så det blir bättre.

Du och Petter har båda erfarenhet från den här sporten, kan ni hjälpa honom?

– Vi kan ju hjälpa och ge råd, och man vet ju att allting ordnar sig på något vis ändå till slut. Men det är ju ändå han som måste gräva djupt och ta tag i det här och bestämma sig för hur han vill gå vidare. Men det är klart, jag hoppas ju att det hjälper att vi är där och stöttar. Även om vi inte gör något praktiskt, att han vet att vi finns där.

Familjen Solberg 2003. Foto: Cornelius Poppe / TT NYHETSBYRÅN

Lagkamratens kritik: ”Väldigt synd”

Neuville, som fortfarande kör för Hyundai, är kritisk till hur teamet hanterade Solbergs första säsong i WRC.

– Vi försökte pusha för att han skulle få en fjärde bil så att han skulle kunna lära sig utan en massa press, men beslutet togs att bara köra tre bilar vilket jag tycker var väldigt synd. Oliver har hög potential, men han är fortfarande väldigt ung och behöver få erfarenhet, för han gick väldigt snabbt från de mindre kategorierna upp till WRC, säger han.

Tycker du att han förtjänade en andra chans i WRC i år?

– Ja, det tycker jag ärligt talat. Jag, och de flesta andra förarna, har fått börja i juniorteamet och tog inga poäng, vi var bara där för att få erfarenhet. Tyvärr har teamen färre och färre bilar nu och det är inte som det var för tio år sedan. Men de som är tillräckligt bra kommer alltid tillbaka, och han han bara komma tillbaka starkare från det här.

Har du gett honom något råd?

– Absolut, vi har pratat mycket och jag har försökt svara på alla frågor han har kunnat ha. Men i slutändan är allt upp till en själv, man måste skaffa sig sina egna erfarenheter så som han fått göra nu. Jag vet inte om det bli i år eller nästa, men jag tror vi alla kan förvänta oss att se honom tillbaka i WRC snart igen.

Och Oliver Solberg har onekligen fått en drömstart på det nya året.

Innan helgens Nations Cup-seger i Race of Champions gjorde han säsongsdebut i Monte Carlo, där Solberg övertygade med 10 av 18 sträcksegrar.

Foto: IPA / TT NYHETSBYRÅN

– Det var otroligt kul att verkligen vara snabbast. Väldigt roligt att få en så bra start.

Nästa tävling? Klassiska Rally Sweden.

– Jag kommer satsa allt för att vinna.