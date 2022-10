Skådespelaren Brad Pitt var med sitt filmteam på plats under USA:s grand prix i Austin, Texas i helgen.

Anledningen är att teamet just nu arbetar på en film om formel 1.

Racingorganisationens vd Stefano Domenicali kommenterade projektet nyligen.

– Jag är väldigt exalterad, för vi är vid ett stadie där alla tänker: Vad händer härnäst, säger han till motorsport.com

– Vi tror verkligen att det kan hjälpa F1 att nå ytterligare en dimension som inte är så utforskad ännu.

Filmen kommer bara ett par år efter att Netflix-succéserie Drive To Survive hjälpt till att höja intresset för sporten.

Vd:n bekräftar även att filmen kommer att spelas in under utvalda race i F1-kalendern under 2023.

Nobbar stjärnreportern

I samband med racet i helgen försökte Sky Sports f1-reporter Martin Brundle, själv bland annat tidigare F1-förare, att ställa några frågor till stjärnskådisen.

Först frågade engelsmannen om Pitt kunde berätta lite om filmen.

– Nej, inte än, det är topphemligt, svarar skådespelaren.

Sedan utbyts några hälsningsfraser innan skådespelaren, uppbackad av sitt team, försvann i väg.

Yahoo-journalisten Omid Scobie reagerade på detta i ett inlägg på Twitter.

”Brad Pitt gör en film om F1, men vet inte om vem sportens röst”, Martin Brundle är skriver han.

Brad Pitts miss inför loppet har uppmärksammats stort i medier runtom i världen. Bland annat av den brittiska tabloiden Daily Mail rapporterar att formel 1-fans är ”rasande” på Brad Pitt.