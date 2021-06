Blev ”Heavy” med svenska folket – driver succésatsning på folkrace

Det var i slutet av 90-talet som det populära tv-programmet ”På rymmen” sändes i TV4 på fredagskvällar.

Där blev Jonas ”Heavy” Stentäpp och kompisen Hjalmar ”Hjalle” Östman stora publikfavoriter när de deltog 1997.

Nu är Jonas Stentäpp aktuell i tv-rutan igen – men den här gången som programledare för livesändningar av folkrace.

Stentäpp är folkraceredaktör inom Bonnier News Local och driver den satsning som nu tar steget in på SportExpressen Play.

– Jag är tokglad och stolt som en tupp, det är skitcoolt tycker jag. Sedan tycker jag inte att det är konstigt. Jag är stolt över att jag gjort den här resan, men samtidigt är det också något som borde ha hänt. Folkrace är en så rolig sport att se live så den borde verkligen sändas mer, säger han.

Sedan 2017 har han själv rest runt i landet för att sända tävlingar i den bilsport som han själv varit frälst av sedan länge.

– Från början gjorde jag det på fritiden. Då jobbade jag som nöjesredaktör på Dalademokraten och det ingick inte direkt i mitt jobb att vara på en massa tävlingar under helgerna. Jag filmade, la ut lite klipp och testade olika grepp, säger Stentäpp.

Han började senare producera livesändningar på eget initiativ och byggde upp ett intresse.

Till slut fick han en chef att, i en livesändning på ett folkraceforum på Facebook, lova en ökad satsning på folkracesändningar.

Så blev det, satsningen växte och fick mer stöd internt.

– Sedan vet jag inte om jag skulle vilja ha mer hjälp än jag har i dag, jag trivs med att dra ett stort lass själv. Jag har lite kontrollbehov och har byggt upp en ganska stor publik och en viss typ av sändningar, säger Jonas ”Heavy” Stentäpp och lyfter samtidigt fram kollegan Fredric Gustafsson som står för stor del av jobbet bakom kameran.

”Lukten av olja, bensin och grill”

Satsningen på sändningarna har växt successivt och i fjol slogs alla rekord.

– Publiken har bara ökat och förra säsongen var vi nog hjälpta tittarmässigt av corona, det var fler än någonsin som tittade. Men jag tror inte publiken kommer mattas av i år och vi har sagt att vi kommer sända ett tjugotal tävlingar totalt. Planeringen är i full gång och vi kommer spika fler inom kort, säger ”Heavy”.

Det kommer bli en hel del sändningar under juni månad, i juli blir det några tävlingar och från augusti blir det fullmatat på allvar.

Det är lite coolt, lite punkigt. Det är en ”lortsport” om man säger så jämfört med andra idrotter där det kan vara fluga och kostym.

Tv-sändningarna i sig är något helt annat än en klassisk sportsändning.

– Minst femtio procent av sporten handlar om att man hänger i depån, grillar och sånt. Och hela den känslan försöker vi få in i sändningarna. Vi filmar inte bara en bil på banan utan vi har kontakt med publiken via vår Facebooksida och man kan skicka in hälsningar och tittarna rättar oss eller berättar storys, säger Jonas.

Målet är att försöka ta tittarna med ända in i depån.

– Så gott det går digitalt i alla fall. Tyvärr kan man aldrig känna lukten av olja, bensin och grill via skärmen.

Varför ska man kolla på sändningarna?

– För att det är den roligaste bilsporten på så sätt att det händer mest. Det rullas, kraschas och är ultimat motoraction. Det som ligger i fatet är kanske att det är så långa tävlingar, så första gången kanske man kan mjukstarta. Men när man väl fattar hur roligt det är vill man inte ha kortare sändningar.

På söndag klockan 09 är det dags för årets första tävling. Den arrangeras i Skene söder om Göteborg och du kan se sändningen från tävlingen här.