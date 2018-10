Beskedet: Förlänger nu kontraktet med Viasat

Tidigare i år kom beskedet att NENT Group förlänger rättigheterna för att sända formel 1 i Sverige fram till och med 2021. Nu meddelar man att även formel 1-kommentatorn Janne Blomqvist skrivit kontrakt för tre nya år.

– Jag tror inte att så många av mina kolleger varit med så många år på raken. Jag har ingen statistik men jag borde vara kring topp fem i världen, säger han.

Blomqvist har kommenterat sporten sedan 1997 och har inte missat ett enda lopp sedan 1999.

Hur det är möjligt?

Ordentligt med vila – och ett par ovärderliga kontakter i depån.

– Det har varit riktig kris några gånger. Vid ett tillfälle, jag tror det var Belgien 2002, var jag så himla sjuk. Jag hade 40 graders feber och var helt borta. Jag frågade Eje (Elgh, reds. anm) om han kände någon läkare i depån och det gjorde han förstås, han känner ju alla. Han satte mig i kontakt med Toyotas raceläkare och vi körde raka vägen till banan där de sköt i mig några tabletter av något slag. Sen mådde jag pyton fram till midnatt, men efter det piggnade jag på mig så pass att jag kunde jobba dagen efter.

Foto: SVEN LINDWALL

Körde in på f1-banan – med hyrbilen

Av alla racehelger som Janne Blomqvist har jobbat är det dock tre som sticker ut lite extra. Den första är Italiens GP 1997, Blomqvists första lopp på plats någonsin.

– Det var en surrealistisk upplevelse.

En känsla som bara förstärktes när Sylvester Stallone, på plats för att diskutera en framtida F1-film, kom förbi för att säga hej.

– Det var en sån grej man inte ens kunde föreställa sig skulle kunna hända.

Blomqvist nämner även Kanada 2011 – en sändning som på grund av det kraftiga regnfallet drog ut på tiden och blev över fem timmar lång.

– Vi satt säkert i tre timmar och bara babblade. Vi tog in frågor från tittarna och Eje drog gamla regn-storys från när han körde i Japan. På något sätt blev det en väldigt underhållande sändning.

Den märkligaste helgen var dock Brasiliens GP 2008. Loppet är en klassiker i formel 1:s historieböcker, där Felipe Massa trodde att han blivit världsmästare, men bara sekunder senare fick se sig besegrad av Lewis Hamilton efter att dramatiskt sista varv.

För Janne Blomqvist började dramatiken dock redan på lördagen.

– De hade ändrat vägen in till banan, så vi chansade lite grann och körde in genom en gate som såg rätt ut. Men när vi åkte genom ytterligare en grind visade sig att vi körde rakt ut på banan med vår hyrbil, och det här är kanske en och en halvtimme innan fp3 ska dra i gång på lördagen. Det var en helt knäpp upplevelse. Det enda vi kunde göra var att vika in i depån, där alla bilar står uppställda. Så kommer vi smygande med vår Toyota Corona och får veva ner rutan och fråga om vägen ut. Vi lyckades smita ut utan att någon märkte det och klarade oss från att bli bestraffade. För jag tror inte att det där var tillåtet. Hade vi blivit av med våra ackrediteringar hade ju det varit förödande.

Blomqvist om Ericsson: ”Destruktivt”

Årets säsong har dock sett lite annorlunda ut då Eje Elgh, som jobbat som expertkommentator tillsammans med Blomqvist i över 15 år, på grund av hälsoproblem inte har jobbat under en större del av säsongen.

– Han är verkligen ryggraden genom allt och en stor bidragande orsak till att man själv förkovrat sig genom åren. Det är klart det har varit annorlunda, men då har jag fått två väldigt bra alternativ i form av Björn Wirdheim och Rickard Rydell som båda är otroligt kunniga, säger Blomqvist, som berättar att det troligtvis kommer att bli ett liknande upplägg även nästa säsong.

En annan sak som kommer att skilja sig åt nästa år är faktumet att det inte längre kommer att finnas en svensk förare på gridden, sedan Marcus Ericsson efter fem år i sporten inte fått något förlängt kontrakt med Sauber.

– Den stora skillnaden med en svensk i formel 1 var att vi fick en helt annan insyn i sporten som vi inte hade tidigare, men tillgång till information som inte är så lätt att få tag i annars. Under alla år fram till dess hade man drömt om att en svensk skulle komma upp i F1, så det var stort, riktigt stort. När man har nött på så länge var det på något sätt en belöning för allt slit innan dess, säger Blomqvist.

Han tror dock att chansen är liten att Ericsson kommer tillbaka till formel 1.

– Jag rankar väl de chanserna som ganska små. Jag tror att han ska försöka få till en bra karriär någon annanstans, var det nu än blir. Det känns som att f1 varit ganska destruktivt mot honom, framförallt på slutet, och det kan vara kul att få starta om så han kan ha lite roligt igen.

Hur lång tid tror du det dröjer innan vi får en ny svensk i f1?

– Vi får vara realister där också. Det tog över 20 år mellan Lill-Lövis och Marcus och det finns stor risk att det tar 20 år igen.

För Janne Blomqvist kommer det dock inte bli några större skillnader i övrigt nästa säsong.

– Jag tror och hoppas att vi fortsätter på samma sätt som vi gjort. Visst hade det varit kul om Marcus fått vara kvar, men för min del och min position blir det ingen större skillnad tror jag.