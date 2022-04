Tidigare i år stoppades Antonio Lindbäck av polis, han hade då 1,82 promille alkohol i blodet. Kort därefter erkände han rattfyllan i förhör.

Under påskhelgen bröt Lindbäck tystnaden om rattfyllan i en intervju med SVT.

– Det jag har gjort är oförlåtligt. Jag tänkte på allt möjligt när det hände. Klart jag tänker på vilket straff jag kommer att få, sa han.

Nu står Antonio Lindbäck åtalad för grovt rattfylleri. Trots det får Lindbäck fortsätta att representera sin klubb Masarna i elitserien - trots att klubben tidigare brutit kontraktet med Lindbäck.

Det beslutade klubben under ett styrelsemöte på måndagen.

Lindbäck får inte köra för landslaget

Nu meddelar svenska motorsportförbundet att Lindbäck inte får representera Sverige i internationella sammanhang.

– Det är ett ganska naturligt steg för oss att göra det just nu. Vi anser att det är skillnad på att köra klubbspeedway då Masarna tar ett arbetsgivaransvar där. Men just för tillfället så tycker vi att det har hänt lite för mycket, så vi kan inte ha honom som förare representerandes landslaget just nu, säger grenchef Mikael Karlsson till SVT.

Antonio Lindbäck var redan innan rattfyllan petad från kommande kval till EM och VM på grund av sportsliga skäl.

Om han kan bli aktuell för landslaget i framtiden återstår att se.

– Sen får vi ta ställning efter att han har fått sin dom. Då får vi ta ställning till det. Och han går ju behandling, så det är många bra saker på gång. Ingen skulle vara gladare än jag om det här kan vara en vändpunkt för Antonio att komma på banan igen, för det är ju en fantastisk speedwayförare, säger Mikael Karlsson.