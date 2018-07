Det var svenska kanotförbundets disciplinkommitté delade tidigare under sommaren ut en ett år lång avstängning från alla former av landslagsuppdrag till Monika Mitasikova. Enligt DN skrev Anders Danielsson, generalsekreterare på svenska kanotförbundet, i sin anmälan att Mitasikova uttalat sig "förolämpande och nedlåtande" till förbundskaptenen Sixten Björklund under EM i Prag. Även Isak Öhrström, landslagskanotist och pojkvän till Mitasikova, blev anmäld. Han klarade sig dock undan med en varning.

Stängs av från landslaget

Till DN bekräftar Björklund att han uppmärksammade förbundsledningen på att Mitasikova brutit mot landslagets värdegrund.

– Jag kan inte berätta så mycket, men det som hände var att vi var i väg på mästerskapet i Prag och det var första gången som jag var ledare när Monika och Isak var med. Det fungerade inte bra och jag kunde av flera olika skäl inte göra mitt jobb som jag ville, säger Björklund till tidningen.

– Det hände mer saker än så förstås som jag inte kan prata om här. Vi var helt enkelt på ett mästerskap och det fungerade inte alls.

Inte heller Anders Danielsson eller disciplinkommittén vill konkretisera kring exakt vilken sorts överträdelse som Mitasikova och Öhrström stod för under EM. Öhrström menar att paret famlar i mörkret.

”Det är extremt jobbigt”

– Vi vet inte vad det är för anklagelser. Det är inte specificerat vare sig i anmälan eller beslutet hur vi skulle ha brutit mot någon värdegrund. Vi tycker inte att vi har sagt eller gjort något som brutit mot någon värdegrund. Det är svepande anklagelser, säger han.

– Vi vet vad vi har sagt och gjort på EM. Vi har sagt att vi inte har förtroende för förbundskaptenen, men det kan knappast vara ett brott mot värdegrunden.

Öhrström, som tävlade för Sverige i OS 2016, beskriver den nuvarande situationen som ”extremt jobbig”.

– Det är en brutal dom. Och det känns väldigt tufft när man inte får försvara sig. Det är hemskt, säger han.

Mitasikova säger till DN att hon är besviken på förbundet.

– Jag känner mig riktigt trött och ibland även arg, men vi försöker att ta oss igenom det här tillsammans. Det värsta var när vi fick den första anmälan, jag bröt ihop och det var fruktansvärt, säger hon till tidningen.